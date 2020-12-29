كتب: هن - 04:58 ص | الثلاثاء 29 ديسمبر 2020

يعتبر غموس الجبنة من أكثر الأطعمة السريعة التي يفضلها الكثيرين وبخاصة الأطفال، نظرًا لمذاقه الطيب والشهي، والذي يسهل تحضيره وتناوله في الأوقات المختلفة من اليوم، برفقة كوب من الشاي أو أي مشروب يفضله الشخص وبسكويت مملح. وإليكِ طريقة عمل غموس الجبنة، على طريقة الشيف نجلاء الشرشابي. مقادير غموس الجبنة: بصل أخضر مفروم جبنة شيدر مبشورة جبنة موتزاريلا رمان مايونيز بسطرمة لوز مقشر مقطع شرائح طولية بسكوت مملح للتقديم طريقة تحضير غموس الجبنة - تشوح البسطرمة مع البصل الأخضر على النار. - ثم تفرم في الكبة مع الجبنة الشيدر، الموتزاريلا، والمايونيز. - تزين باللوز والرمان. - تقدم مع البسكويت المملح.

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