كتب: هن - 04:38 ص | الثلاثاء 29 ديسمبر 2020

قدمت الشيف نجلاء الشرشابي، طريقة عمل دبابيس دجاج مقرمشة، من خلال برنامجها «على قد الإيد» المذاع على قناة «CBC سفرة»، ويمكن تحضيرها بخطوات سهلة وبسيطة في المنزل. مقادير عمل دبابيس دجاج مقرمشة دبابيس دجاج حبهان ورق لورا بصل ملح فلفل أسود إكسترا كريسبي 1 ملعقة كبيرة بودرة ثوم 1 ملعقة كبيرة بودرة بصل 2 ملعقة صغيرة بابريكا زيت للقلي جزر للتقديم طريقة عمل دبابيس دجاج مقرمشة يخلط البصل مع الخل والتوابل. تتبل الدبابيس بها ثم تترك من ساعتين لليلة كاملة. تغلف الدبابيس بخلطة إكسترا كريسبي. تقلى في زيت غزير ثم تقدم مزينة بشرائح الجزر.

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