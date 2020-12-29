«غاوية تريند».. حكاية زينب غريب من الإطلالات الجريئة للحجاب

لايف ستايل

منذ ظهورها على الساحة الفنية، وهي أصبحت حديث الكثيرين على مواقع التواصل الاجتماعي، لإطلالاتها الجريئة تارة، وجلسات التصوير التي تخضع لها تارة أخرى، حتى أصبح اسم الفنانة زينب غريب، يتصدر محركات البحث والتريند، وكان آخرها إطلالتها في مهرجان الجونة السينمائي الذي أثار انتقاد البعض، مرورًا بظهورها بالحجاب في آخر ظهور لها عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».

ويُقدم «هُن» أبرز الإطلالات وجلسات التصوير التي جعلت اسم زينب غريب، متصدرًا للتريند، خلال السطور التالية.

جلسة تصوير جريئة

البداية كانت من جلسة تصوير جريئة، فتحت نيران التعليقات عليها من قبل المتابعين، خاصة بعدما بدأ البعض في متابعة حسابها عبر «إنستجرام»، بعدما لمع صيتها عقب مشاركتها في السباق الرمضاني لعام 2020، بمسلسل بـ100 وش، مع الفنانة نيللي كريم وآسر ياسين.

غلب على ردود أفعال جلسة التصوير التي خضعت لها وظهرت خلالها مرتدية فستانا أحمر مكشوف الظهر، فضلًا عن تجسيدها بعض الحركات الغريبة مستخدمةً السيف، الصدمة والانتقاد والسخرية.

فستان الموف السلوفان

إطلالة غير مهندمة، لا تتناسب مع كونها أنثى وتمثل العديد من فتيات جيلها داخل الوسط الفني وخارجه، ظهرت بها زينب غريب، بفستان باللون الموف، خامته تشبه السلوفان، فضلًا عن تسريحة شعرها الغريبة، على السجادة الحمراء في افتتاح الدورة الرابعة من مهرجان الجونة السينمائي.

بنطلون شفاف وجاكيت مفتوح

رغم أنها لم تسلم من الانتقادات التي تعرضت لها في حفل افتتاح مهرجان الجونة، إلا أنها أثارت الغرابة في اليوم التالي له، وكانت هذه المرة ببنطلون شفاف فاتح اللون، مع «جاكيت» أسود متوسط الطول، دون ارتداء قميص أو «توب» أسفله، فضلًا عن الشعر الكيرلي.

بادي كرينا

لم تتوقف إثارة زينب غريب للجدل عما ارتدته من قبل، ولكنها مع اليوم الثالث لمهرجان الجونة السينمائي، أدهشت الجميع بإطلالتها التي اعتبرها البعض سيئة ولا تتناسب مع الجو العام للمهرجان، إذ ظهرت بـ«بادي كارينا استومك» بترولي، تميز بأنه غير منقوش، مع «جيبة» فاتحة اللون مزينة بفصوص لامعة، وتسريحة شعر «كيرلي».

ارتداء الحجاب

إطلالة بسيطة بحجاب تقليدي، فضلًا عن الظهور من غير ماكياج، هكذا أطلت من جديد زينب غريب، عبر حسابها على موقع «إنستجرام».

وهو الأمر الذي زاد من حيرة متابعيها، متسائلين عن طبيعة ارتدائها الحجاب فيما بعد، والابتعاد عن الوسط الفني.