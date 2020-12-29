كيوي وكوكيز وفطير ولوف.. وصفات لأشهر أكلات الكريسماس

مطبخ

تحتفل كل ربة منزل بالكريسماس على طريقتها الخاصة من خلال إعداد مائدة طعام وحلويات شهية لأسرتها، تقدم «هن» عددا من الوصفات اللذيذة التي يمكن إعدادها في أعياد الكريسماس ورأس السنة وهي كالآتي:

تارت الكيوي للكريسماس

مقادير تارت الكيوي للكريسماس

للكيك

4 بيضة

كوب زيت

كوب لبن

كوب سكر

4 باكو فانيليا 300 جرام

دقيق باكو بيكنج بودر

الصوص

لتر ماء

5 حبة كيوي شرائح

4 ملعقة كبيرة سكر

عصير ليمونة

5 ملعقة كبيرة نشا

ملعقة كبيرة زبدة

التزيين

شرائح كيوي

شرائح ليمون

ورد مجفف

طريقة تحضير تارت الكيوي للكريسماس

يخلط البيض والسكر والزيت واللبن جيدا

تضاف الفانيليا وخليط الدقيق والبيكنج بودر والملح ويقلب كل الخليط بلطف

توضع الكيك في الفرن حتى تمام النضج

تترك لتبرد ثم يفرغ القلب

الصوص

يضرب في الخلاط الماء والكيوي والسكر وعصير الليمون والنشا

يوضع الخليط في إناء على النار ليغلي

يضاف على وجه الكيك وتوضع في الثلاجة لتبرد وتتماسك

تزين بشرائح الكيوي والليمون والورد المجفف ثم تقدم

كريسماس لوف

مقادير كريسماس لوف

3 وربع كوب دقيق

ربع كوب سكر

نصف كوب زبدة

ثلاثة أرباع كوب لبن حسب الحاجة

ملعقة كبيرة خميرة

ربع كوب ماء دافئ

نصف ملعقة صغيرة ملح

2 بيض

فانيليا

كوب جبنة كريمية

ربع كوب كريمة لباني

مربى كريز

كريز مسكر

سكر بودرة

طريقة تحضير كريسماس لوف

يخلط الدقيق مع الزبدة وملح حتى يصبح مثل الرمل ثم يخلط الماء مع الخميرة والسكر وتضاف

يخلط البيض مع الفانيليا، ثم يضاف اللبن حسب الحاجة حتى الحصول على عجينة طرية وتترك تتخمر ساعة

تخفق الجبنة الكريمي مع الكريمة اللباني

تشكل العجينة حسب الرغبة ويفرد عليها خليط الجبنة الكريمي ثم المربى مع الكريز المسكر

يوضع على الوجه شرائط من العجينة وتدخل الفرن لمدة 20 دقيقة حتى تحمر

ترش بالسكر البودرة وتقدم مزينة بالكريز

فطيرة الكريسماس

المقادير

صدور دجاج

عجينة شورت كرست

بصل

كرفس

كرات

فلفل ألوان

بقسماط

بيض

مشمش مجفف

زعتر

زبدة

ملح – فلفل

طريقة تحضير فطيرة الكريسماس

ضعي قليل من الزبدة في طاسة على النار مع البصل والكرفس والكرات فلبي جيدا

ثم أضيفي قطع صدور الدجاج مع الفلفل الألوان والمشمش المجفف والزعتر والملح والفلفل

افردي العجينة في صينية الخبز بعد دهنها بالزبدة

ضعي الحشو في الفطيرة رشي عليها قليل من البقسماط وأضيفي المشمش المجفف، واخفقي البيض وادهني به وجه الفطيرة وأدخليها فرن ساخن

قدميها ساخنة

كريسماس كوكيز

المقادير

1 كوب زبدة طرية

كوب سكر

1 ملعقة فانيليا

بيضة

2 ونصف كوب دقيق أبيض

سكر

ألوان أحمر وأخضر وأصفر

طريقة تحضير كريسماس كوكيز

تخلط الزبدة مع السكر ثم توضع البيضة مع الفانيلا

ثم يضاف الدقيق وتترك العجينة لترتاح في الثلاجة

ثم تفرد العجينة ثم تقطع بقطاعات الكريسماس حسب الرغبة

ثم يرش عليها السكر الملون حسب الرغبة أو بدون سكر، وتدخل الفرن حتى تمام النضج على درجة حرارة 180 لمدة 12 دقيقة وتقدم

بسكويت الكريسماس بالفواكه

المقادير

350 جرام دقيق

2 ملعقة بيكينج بودر

2 ملعقة بهارات

250 جرام سكر بني

3 بيضات

فانيليا

زبيب

كرير جاف

لوز

فستق

طريقة تحضير بسكويت الكريسماس بالفواكه

سخني الفرن على درجة حرارة 180 مئوية

ضعي الدقيق مع البيض والكيك شيف والبهارات والسكر في بولة عجن

أضيفي البيض والفانيليا بعد خفقه جيدا إلى الخليط وابدأي في العجن باستخدام يديكي، سيبدو جافا في البداية لكن مع استمرار العجن سيصبح لديكي عجينة طرية

أضيفي الزبيب والمكسرات

افردي العجينة على قليل من الدقيق وقسميها أربعة أقسام افركي يديكي في الدقيق ولفي كل قطعة ليصبح لديكي رول

ضعيهم في صينية الخبز واخبزيهم لمدة 20 دقيقة

اخرجيها من الفرن واتركيها لتبرد ثم استخدمي سكين الخبز لتقطيعها شرائح وضعيها في علبة لحفظ البسكويت