كتب: هن - 03:35 ص | الثلاثاء 29 ديسمبر 2020

قدّمت الشيف أميرة شنب، طريقة عمل كرات السبانخ، من خلال برنامجها «أميرة في المطبخ» المذاع على قناة سي بي سي سفرة، وهي من أنواع الأطباق الجانبية التي يمكن تحضيرها بخطوات سهلة وبسيطة. مقادير عمل كرات السبانخ سبانخ مفرومة مجمدة ومصفاه من الماء بيض موتزاريلا مبشورة شبت مفروم بطاطس مسلوقة كزبرة خضراء مفرومة ملح وفلفل دقيق ثوم مفروم للخبز زبدة بقسماط طريقة عمل كرات السبانخ يسخن الزيت على النار ثم يضاف الثوم، مع جميع المكونات عدا البيض والجبنة ترفع من على النار ثم يضاف البيض مع التقليب حتى لايطهى البيض تشكل على شكل كرات تغمر كرات السبانخ في الدقيق والبقسماط، ثم تجمد في الفريز تشوّح في الزبدة من جميع الجهات يوضع المزيج في القالب ترش الجبنة مع القليل من البقسماط على الوجه توضع في الفرن حتى تصبح ذهبية اللون

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