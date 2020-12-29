خبيرة تاروو تكشف عن الأبراج التي سيتغير حالها للأفضل في 2021

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:
قالت بسنت يوسف خبيرة التاروو، إن العام المقبل سيشهد مزيدًا من الاستقرار أما من سيكون من نصيبهم المعاناة أو الأحداث العظيمة فهي أبراج الأعمدة الثور والأسد والعقرب والدلو
أكدت يوسف، خلال حوارها مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "mbc مصر"، مساء الإثنين، أن هذه الأبراح لديها تغييرات إيجابية بطبيعتها كونها أبراج قوية قادرة على المواجهة اكتر ويمكنها تحويل الضغوط إلى فرص.
ولفتت خبيرة التارو بسنت يوسف، إلى أن الجميع سيتغير حاله إلى الأفضل في هذا العام، مشيرة إلى أن أبراج "السرطان والميزان والحمل والجدي" كانوا يعانون من سوء الحظ العام الماضي، ولكن سيتبدل حالهم للأفضل في عام 2021.
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