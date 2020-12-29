محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:
قالت بسنت يوسف، خبيرة التارو، إن هناك أبراج عنت بشدة خلال العام الماضي مثل الحمل والسرطان والميزان والجدى، ولكن السنة الجديدة سيكون حظهم أفضل بكثير.
وأضافت يوسف، خلال حوارها مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "mbc مصر"، مساء الإثنين، أن أبراج السرطان والميزان والحمل والجدى أبراج منقلبة، مشيرة إلى أن كل الأبراج سيكون حظها أفضل العام الجديد.
ولفتت خبيرة التارو بسنت يوسف، أن علم التارو 78 كارت بها أشكال ومشاهد مثل تجميع الصور، وبترتيب معين يكون لها معنى، والكروت بجانب بعضها تكون جملة معينة لها معنى.
كانت هذه تفاصيل خبر خبيرة تارو: 4 أبراج عانت العام الماضي وسيحالفهم الحظ خلال 2021 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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