10 نصائح لتجنب إصابة أطفالك بـ كورونا.. «ابعديهم عن الموبايل»

صحة

استقبل مستشفى عزل العديسات بمحافظة الأقصر، الطفل «محمد» ذو العام ونصف، ضمن مصابي فيروس كورونا المستجد، كما سمح المستشفى بتواجد والدته معه داخل المستشفى.

وتعتبر هذه المرة الأولى التي تسجل فيها مستشفيات العزل، حالة طفل مصاب بالفيروس اللعين، الذي لم يرحم أيضًا صغار السن، وهو ما ينذر بأن الأطفال معرضون لخطر العدوى مثل كبار السن.

وفي هذه الحالة يجب على الأمهات العمل باستمرار على تقوية الجهاز المناعي للأطفال، حتى يتفادين خطر العدوى بالفيروس اللعين، وفي هذا أوضح الدكتور أمجد الحداد، استشاري الحساسية والمناعة، عددا من النصائح للأمهات لاتباعها مع الأطفال.

ويعرض «هن» نصائح للأمهات لتقوية مناعة الأطفال، بحسب حديث «الحداد»:

- الاعتماد على التغذية البروتية جيدًا.

- التقليل من السكريات والمواد الدسمة.

- الإكثار من تناول الأطعمة الطبيعية الخضراء والملونة مثل الفلفل.

- الإكثار من تناول الفواكه، خاصة ذات فيتامين «c»، مثل البرتقال واليوسفي.

- تناول العسل يوميًا، خاصة على ريق النوم.

- تناول المكسرات والبقوليات.

- الابتعاد عن الأكلات السريعة والمياه الغازية والمواد الحافظة.

- ممارسة الرياضة جيدًا.

- البعد عن استخدام الهواتف المحمولة.

- عدم إشاعة الخوف والفزع بين الأطفال.

وأوضح استشاري الحساسية والمناعة، خلال حديثه أيضًا أن الشخص المخالط لمريض كورونا، إذ لم تظهر عليه أي أعراض خلال 10 أيام، فهو في هذه الحالة يكون في مأمن، ولم يصب بـ«كوفيد 19».

أعراض فيروس كورونا

في منشور توعوي شاركت به وزارة الصحة والسكان عبر صفحتها الرسمية على موقع «فيسبوك»، حددت من خلاله أعراض فيروس كورونا المستجد، وكانت:

- الرشح.

- الكحة.

- فقدان حاستي الشم والتذوق.

- الشعور بألم في الجسم.

- الإسهال أو القيء.

- ارتفاع درجة الحرارة.

- ضيق التنفس.

- صداع.