طريقة الوصول للوزن المثالي: «مفيش رز ولا شكولاتة.. والقهوة سادة»

صحة

الوصول للوزن المثالي هو حلم الكثير من الفتيات والرجال، أملا في الوصول لأجسام مثالية خالية من الزيادة أو الترهلات، حيث يلجأ البعض إلى المكملات أو الأنظمة الغذائية القاسية، أو حتى بعض العمليات الجراحية.

ومن جانبه، قدّم كابتن عبدالله الرمادي، مدرب جيم ومسؤول تغذية علاجية، نصائح سريعة للوصول إلى الوزن المثالي والحفاظ عليه.

وقال «الرمادي»: «الطريقة المثلى للاتباع التغذية السليمة للتخلص من الزيادة في الوزن بتعتمد على البرامج الجيدة المعتدلة والتي تتوافر فيها شروط الأمان بشكل تدريجي لإحداث تغيير في نمط حياة الشخص للأفضل».

وحدد عدة نصائح للوصول إلى الوزن المثالي، خلال حديثه لـ«هن»، جاءت على النحو التالي:

- التركيز على الأغذية قليلة السعرات الحرارية، مع احتوائها على العناصر الأساسية مثل السكريات، البروتينات، الفيتامينات، والأملاح المعدنية.

- تنوع الأغذية وتناول الخضراوات الطازجة لاحتوائها على الألياف، لأنها توحي بالشبع.

- توزيع الوجبات على مدار اليوم مع تثبيت مواعيدها.

الاعتدال في تناول الفاكهة الطازجة بمعدل ثمرة مثل تفاحة أو برتقالة أو نصف كوب عصير.

- عدم إهمال وجبه الفطار مع تناول شاي أو قهوة بدون سكر.

- ألا يقل محتوى الوجبات عن 1000 سعر حراري بحد أدنى في اليوم.

- يصاحب التغذية السليمة ممارسة الرياضة بشكل دوري، مع الابتعاد عن الضغوط النفسية والجسدية.

ممنوعات تجنبها خلال نظامك الغذائي

وحدد «الرمادي» عدة ممنوعات خلال النظام الغذائي جاءت على النحو التالي:

الفطائر .

الأغذية المقلية.

اللحوم الدسمة.

الزبدة.

أيس كريم. ‏

الأسماك المعلبة في الزيت.

الأجبان الدسمة.

الشوكولاتة.

الإقلال من تناول الأغذية الغنية بالكربوهيدرات، مثل الأرز والخبز والمنتجات المخبوزة والمكرونة والكيك والموز، والحلويات.

تجنب تناول المشروبات الغازية والعصائر المضاف لها سكر.