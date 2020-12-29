أبرزها آلام الظهر المستمرة.. أعراض تنذر بأمراض النساء

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

قالت الرابطة الألمانية لأطباء أمراض النساء إن آلام الظهر قد تنذر بأمراض النساء، وتشرح أن هذه الآلام تبدو كحزام ضاغط حول المنطقة الإربية وجدار البطن الأمامي على وجه الخصوص.

وشرحت الرابطة أن الآلام قد تشير إلى تغيّر وضع الرحم أو وجود أورام نسائية أو الإصابة بالتهابات مزمنة أو أمراض في منطقة الحوض الصغير، وفقا لموقع "24" الاماراتي.

وأضافت الرابطة أن آلام الظهر قد تكون أيضاً مؤشراً على وجود أورام حميدة بأنسجة عضلات الرحم أو الغشاء المخاطي المبطن للرحم. لذا من الضروري أن تنتبه المرأة جيداً، إذا ظهرت آلام الظهر بشكل منتظم وأصبحت أقوى في الأيام السابقة لفترة الطمث.

ويعد التبول المتكرر أو الإحساس بالضغط على المثانة أو الشعور بالألم أثناء الجماع أو التبول أو التبرز من المؤشرات الأخرى الدالة على أمراض النساء.

لذا ينبغي على المرأة استشارة الطبيب على وجه السرعة لتحديد السبب الحقيقي الكامن وراء هذه الأعراض والخضوع للعلاج في الوقت المناسب.

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