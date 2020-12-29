طريقة عمل سلطة الفاصوليا بالمايونيز

سلطة الفاصوليا بالمايونيز، من الوجبات غير التقليدية التي تتميز بمذاق خاص، ما يدفع العديد من السيدات إلى البحث عن الوصفة الأصلية، لإعدادها في المنزل.

قدمت خبيرة التغذية سالي فؤاد، عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، وصفة صحية وسهلة لتحضير سلطة الفاصوليا بالمايونيز في المنزل.

مقادير سلطة الفاصوليا بالمايونيز

- المايونيز.

- كرنب أحمر.

- فاصوليا مسلوقة.

- بصل أخضر.

- خيار.

- طماطم.

- جزر مبشور.

- خس.

- جبنة رومي مبشورة.

- نصف كوب من اللبن الرايب.

- ملعقة صغيرة من بودرة البصل.

- ربع ملعقة صغيرة بودرة ثوم.

- نصف ليمونة.

- ملح.

- فلفل.

- الشبت.

طريقة تحضير سلطة الفاصوليا بالمايونيز

- في البداية يجب إحضار وعاء، لخلط الشبت مع ملعقة كبيرة من المايونيز.

- إضافة ملعقة صغيرة من بودرة البصل، ونصف كوب من اللبن الرايب.

- إضافة ربع ملعقة صغيرة بودرة ثوم وملح وفلفل ونصف ليمونة إلى الخليط السابق، ثم إضافة ملعقة كبيرة من الشبت.

- إحضار برطمان جديد، لوضع الخليط السابق في القاع.

- إضافة الكرنب، ثم البصل الأخضر، ثم الجزر، ثم الفاصوليا.

- في الخطوة الأخيرة، يتم إضافة الخيار والطماطم والجبنة والخس، وبعدها رج البرطمان جيدا، ثم يتم قدمه.