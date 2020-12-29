ملك أحمد زاهر تنشر صورا صادمة قبل فقدان وزنها (صور)

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شاركت الفنانة الشابة ملك أحمد زاهر، متابعيها، عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، صورة صادمة لها قبل فقدانها للوزن.

ونشرت ابنة الفنان أحمد زاهر، صورها عبر خاصية القصص القصيرة المصورة «استوري»، ردًا منها على أحد تساؤلات متابعيها، والذي طلب منها خلالها نشر صور لها قبل وبعد فقدان الوزن.

وخلال الصور، ظهر التحول الكبير الذي طرأ على الفنانة الشابة بعد فقدانها الكثير من وزنها، والحصول على جسم رشيق.

مشاركة ملك أحمد زاهر في مسلسل «لؤلؤ»

ويذكر أن ملك أحمد زاهر شاركت مؤخرًا ضمن بطولة مسلسل «لؤلؤ»، الذي يعرض خلال الفترة الحالية.

ومسلسل «لؤلؤ» من بطولة كل من، مي عمر، أحمد زاهر، نجلاء بدر، نرمين الفقي، محمد الشرنوبي، هيدي كرم، إدوارد، ومن تأليف مي عمر، وسيناريو وحوار محمد مهران، وإخراج محمد عبد السلام، وأشرف على الإخراج محمد سامي، حيث تدور أحداثه في دراما اجتماعية خلال 40 حلقة.

ملك زاهر تتحدث عن دخولها التمثيل

وخلال تصريحات إعلامية مسبقة، قالت ابنة الفنان أحمد زاهر، أنها لم تحاول إقناع والدها بالدخول لمجال التمثيل في البداية، مؤكدة أنها كانت متفهمة لقرار والدها في منعها هي وشقيقتها ليلى، من الظهور بالأعمال الدرامية في فترة المراهقة، «كنت مسمياه قاهر الدراما».

ولفتت الفنانة الشابة، إلى أنها تحب الأعمال التركية، وترغب في تعلم اللغة ذاتها، وبصورة دائمة ما تقارن الممثلين الأجانب بنظرائهم المصريين في مختلف الأعمال، «بحب أشوف إيه الجديد وأتعلم».

ملك زاهر: بابا حاطط لينا حدود مينفعش نتجاوزها

واستطردت ملك: «أي عمل بيتعرض علينا بيتم عرضه على بابي وباخد رأيه في السيناريو المقدم، وهو حاطط لينا حدود مينعفش نتجاوزها واحنا متفهمين ده كويس وحقه، ودايما بقرى كتير».