الامارات | جهاز مرن يقرأ حركات اليد للتفاعل مع الإلكترونيات

شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز مرن يقرأ حركات اليد للتفاعل مع الإلكترونيات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تمكن باحثون من جامعة كاليفورنيا، في بركلي، من ابتكار جهاز يقرأ حركات اليد بمجرد استشعار إشارات كهربائية من الساعد؛ في خطوة تقرِّبنا من التحكم في الأجهزة عن بُعد.

واعتمدوا في ابتكارهم على الذكاء الاصطناعي ومستشعرات حيوية قابلة للّبْس، متطلعين إلى تسهيل التحكم في الأطراف الاصطناعية لذوي الهمم، والتحكم في السيارات والأجهزة عن بُعد.

ومع أن فكرة الجهاز ليست جديدة، لكنه من أول الأجهزة المصمَّمة بهذه الطريقة؛ فأغلب ما سبقه اعتمد على الكاميرات والرؤية الحاسوبية، لكن الاعتماد على المستشعرات أنسب للخصوصية، وفق رأي عليّ مُعين، طالب الدكتوراه في قسم الهندسة الكهربائية وعلوم الحاسوب في الجامعة.

ويتألف التصميم من شريط مرن يستشعر الإشارات الكهربائية من 64 منطقة في الساعد، ويرسلها إلى شريحة كهربائية مبرمَجة بخوارزمية ذكية.

ورغم أنه لا يقرأ، حالياً، إلا 21 حركة يدوية، مثل قبض الكف وبسطها، وحركات الأصابع، وليس جاهزاً للتسويق بعد؛ فإنه لا يحتاج إلا إلى تعديلات بسيطة، ليصبح بأتم جاهزية.

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