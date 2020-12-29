الامارات | أفيال وفهود «فندقية» في لندن

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شكرا لقرائتكم خبر عن أفيال وفهود «فندقية» في لندن والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ذكرت صحيفة «ذا صن» البريطانية الشعبية، أنه صار يمكن حالياً ولأول مرة، حجز نزل سفاري فاخر جديد في المملكة المتحدة، يوفّر رؤية الأفيال والفهود عن قرب من داخل غرفة الإقامة داخل الجناح. والأجنحة التي يوفرها متنزه «ويست ميدلاند سفاري»، متاحة حالياً للجمهور، مع توافر مواعيد للحجز خلال شهر فبراير المقبل، وذلك على الرغم من توقف الحجوزات بصورة مؤقتة بسبب الطلب الكبير على الغرف.
وكان من المقرر بدء عمل الغرف الثماني الجديدة في الصيف الماضي، ولكن تم إرجاء موعد الافتتاح بسبب تفشي جائحة كورونا (كوفيد-19). ويوجد داخل كل جناح- وهو ما يمكن أن يستقبل ما يصل إلى خمسة من الضيوف - غرف معيشة بتصميم مفتوح، بالإضافة إلى مناطق للجلوس وشرفات في أماكن مفتوحة.
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