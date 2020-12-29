الامارات | «ذاكرة الوطن»: رحلة افتراضية إلى المريخ

شكرا لقرائتكم خبر عن «ذاكرة الوطن»: رحلة افتراضية إلى المريخ والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يقدم الأرشيف الوطني في منصة (ذاكرة الوطن) في مهرجان الشيخ زايد 2020، الفرصة لزوّار المهرجان للاطلاع على ركن الفضاء بلونه الأحمر والتضاريس التي تحاكي كوكب المريخ، في رحلة افتراضية شيقة يرافق الزائر فيها «مسبار الأمل» مشروع الإمارات لاستكشاف كوكب المريخ، والذي يجسد حلم المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، بالوصول إلى الفضاء.

ويشاهد الزائر على الحاسوب اللوحي في ركن الفضاء بتقنية الـ3D رحلة مسبار الأمل الذي تولّى مركز محمد بن راشد للفضاء عملية التنفيذ والإشراف على جميع مراحل عملية تصميمه وتنفيذه وإرساله إلى الفضاء، ويشاهد الزائر عملية انفصال «مسبار الأمل» عن صاروخ الإطلاق الحامل له من قاعدة الإطلاق بمركز تانيغاشيما الفضائي في اليابان، وتقدم المَشَاهد الافتراضية للزائر انفصال أجزاء من المسبار في كل مرحلة في طريقه نحو الكوكب الأحمر، ثم دورانه حول المريخ.

وبتقنية الواقع الافتراضي المتخيّلvirtual reality، والتي تعرف اختصاراً بـ VR يقرأ الزائر عبر منظار خاص كلمات لكل من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، عن طموح الإمارات في الوصول إلى الفضاء.

رحلة شيقة يرافق الزوّار فيها «مسبار الأمل» لاستكشاف الكوكب.

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