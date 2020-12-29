الامارات | طيار في ألمانيا يرسم حقنة عملاقة في السماء

شكرا لقرائتكم خبر عن طيار في ألمانيا يرسم حقنة عملاقة في السماء والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - رسم طيار ألماني شاب حقنة عملاقة في السماء، على مسار جوي بلغت مسافته نحو 300 كيلومتر، في بادن فورتمبيرغ، قبيل بدء حملة التلقيح الأوروبية ضد جائحة «كوفيد-19».

وبرمج الطيار الهاوي سامي كرامر (20 عاماً) المسار الذي سيسلكه نقطة تلو أخرى، باستخدام جهاز «جي بي إس» قبل تنفيذ رحلته، عشية عيد الميلاد في طائرة ذات مقعدين من مطار فريدريشهافن، قرب بحيرة كونستانس (جنوب ألمانيا).

واتبعت الطائرة، خلال رحلتها التي استغرقت نحو ساعة و40 دقيقة، المسار المحدد الذي بلغ طوله نحو 280 كيلومتراً.

وفي اتصال مع وكالة فرانس برس، قال سامي كرامر، وهو طالب في الهندسة الاقتصادية: «أردت أن أمنح المواطنين مادة للتفكير، تتعلق باليوم الذي سيكون فيه اللقاح متاحاً».

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