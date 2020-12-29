الامارات | الطائرة بدون طيار.. تعكس شخصية مالكها

شكرا لقرائتكم خبر عن الطائرة بدون طيار.. تعكس شخصية مالكها والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - صُممت الطائرات بدون طيار، بعد انتشار شعبيتها بالسنوات القليلة الماضية، بمختلف الأشكال والأحجام للقيام بالمهام المختلفة، حيث صممت شركة دارتز موتورز طائرتها الجديدة برومبدرون بلاك بي، بحجم صغير لتُوضع فوق السيارات الشخصيّة.

وطورت دارتز موتورز برومبدرون بلاك بي، بالتعاون مع شركة فيكسار، لتجمع بين مزايا الطائرة العمودية والطائرة بدون طيار، نحو ما ذكره تقرير يانكو ديزاين.

وتهدف الشركتان لتغيير نظرة العامة إلى الطائرات بدون طيار من كونها ألعاباً بسيطة أو مركبات صناعيّة، لتصير إضافات عصريّة تعكس شخصية مالكها.

واستند تصميم بلاك بي على تصميم فيكسار007 أوتدور، والتي تقلع وتهبط عمودياً، بالإضافة للطيران المرتفع. يقول المصممون إن الانتقال من وضع الطائرة العموديّة إلى وضع الطائرة العاديّة، يسمح لها بالوصول إلى سرعات عالية بعد الإقلاع مباشرة.

وصُنعت الطائرة بمساعدة مصمم السيارات ألكسندر إيزيف، المعروف بتصميمه سيارتي مرسيدس-بنز جي نيفا ،وهامر يو أي زد.

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