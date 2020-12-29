الامارات | مصر: إلغاء احتفالات رأس السنة

شكرا لقرائتكم خبر عن مصر: إلغاء احتفالات رأس السنة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قرّرت الحكومة المصرية إلغاء الاحتفالات كافة بمناسبة رأس السنة، واتخاذ إجراءات الغلق حيال أي منشأة تقوم بتنظيم أي احتفالية، بالإضافة إلى المنع الكامل لسرادق الأفراح والعزاء وأي تجمعات.

كما تم التشديد على وقف أية فعاليات أو احتفالات أو مهرجانات خلال الفترة المقبلة، والغلق الكامل لدور المناسبات، والتشديد الكامل على كل الفنادق في ما يتعلق بالأعداد المحددة في الأفراح، وأن تكون في الأماكن المفتوحة فقط.

وكلف رئيس الوزراء المصري الجهات المختصة بتفعيل الغرامة الفورية على المخالفين، على أن تكون الغرامة الفورية للأفراد الذين لا يُطبقون الإجراءات الاحترازية، ولا يرتدون الكمامة 50 جنيهاً، وفي حالة الامتناع عن السداد، سيتم تحويل المخالف فوراً للنيابة المختصة لاتخاذ ما يلزم بشأنه.

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