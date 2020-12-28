تبحث عن «حبيبة».. تصريحات لـ رهف القنون تكشف ميولها الجنسية

علاقات و مجتمع

كل حين حينما تهدأ الأمور حول رهف القنون تعود من جديد إما بتصريح أو بأحداث تخص حياتها الشخصية لتثير الجدل من جديد حولها، حتى يصبح اسمها هو الأكثر تداولا، وتظل معروفة غير منسية.

ومؤخرًا، أعلنت رهف القنون انفصالها عن والد ابنتها بعد 6 أشهر فقط من الولادة، وقالت تصريحات أثارت الجدل حول ميولها الجنسية.

أبرز تصريحات رهف القنون المثيرة للجدل

تزوجت رهف القنون وهي لاتزال تبلغ من العمر 20 عامًا، ما عرضها لانتقادات لصغر سنها وصفتها بـ«الغبية».

بعد قرار الانفصال قالت «رهف»: اعتبرونني طلفة وأخطأت، ولن أتراجع عن قرار الانفصال عن لوفولو أندي»، وهو من الكونغو ويعيش في كندا معها.

وأضافت بعد الانفصال إنها تعاني من مشكلات مع ميولها الجنسية، ولا تعرف حقا ما تريده، وهو ما يسبب الانفصال، مضيفة أنها تسرعت في الزواج وهي في سن صغيرة، دون استعداد مع «لخبطة» في ميولها.

وصفت زوجها الذي انفصلت عنه بأنه حبيبها صاحب العلاقة رقم 20

وردت رهف على من يشفقون عليها بسبب انفصالها عن حبيبها، إنها تركت أهلها وهربت فلن يؤثر عليها الانفصال عن حبيبها رقم 20.

عادت رهف القنون بعد إثارة الجدل حول انفصالها، وقالت إنها تستحي أن تقول لجمهورها إنها تبحث في الوقت الحالي عن حبيبة وليس حبيب.

بهذا التصريح تكون رهف قد أعلنت بشكل رسمي أن لها ميول جنسية مثلية، وهو ما تفصح عنه لأول مرة.

من هي رهف القنون

ناشطة سعودية، لها 9 أشقاء، هربت من أهلها وهي في عمر الـ19 عاما، وظلت في مطار تبحث عن اللجوء إلى أي دولة بسبب ما اسمته بأنه عنف أسري تتعرض له على يد عائلتها، وبالفعل سمحت لها كندا باللجوء إليها، وتعيش هناك منذ هذا الحين، وتظهر دوما بملابس عارية، وبالخمر وتقول إنها تعيش حياتها بحرية، بعدما هربت من أهلها، وهو ما دفع أهلها إلى التخلي عنها وأعلنوا تبرأهم منها.