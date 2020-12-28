بعد إطلالاتها المثيرة.. زينب غريب بالحجاب ومتابعون: شكلك قمر «صور»

لايف ستايل

فاجئت الفنانة زينب غريب، متابعيها وجمهورها، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، بظهورها بحجاب تقليدي في أحدث ظهور لها.

وظهرت الفنانة خلال الصورة بحجاب طويل باللون الكاشمير، وحرصت على عدم وضع مساحيق التجميل.

وأرفقت الفنانة تعليقًا على الصورة التي شاركتها، قائلةً «ازاي تكون حقيقي وانت بتمثل شخصية لو محولتش تحس بيها وتقرب ليها التمثيل بالنسبالي هو الصدق لأبعد الحدود».

لقيت الصورة التي شاركتها الفنانة استحسان المتابعين، وتفاعل عدد كبير منهم معها، متسائلين حول حقيقة ارتدائها للحجاب أو لا، وكان من أبرز التعليقات: «هو انتي اتحجبتي خلاص، هتعتزلي التمثيل ولا ايه، كلام الصح التمثيل هو المعيشه الكاملة للشخصية بتفصيلها وحلوة ومره وده حلو الممثل اللي فعلا بيحب التمثيل، شكلك قمر بالحجاب، جميلة جدًا».

وكانت انضمت الفنانة زينب غريب، قبل شهر لقائمة الفنانين والفنانات الذين أصيبوا بفيروس كورونا المستجد.

وكانت وضحت «زينب»، حقيقة إصابتها بكورونا عبر خاصية «استوري»، على إنستجرام،: «نتيجة مسحتي إيجابية، أي حد تعامل معايا مباشرة، يا ريت ياخد الاحتياطات اللازمة، أتمنى الناس كلها تكون بخير».

زينب غريب، فنانة ممثلة شابة، ابدعت في العديد من الأعمال التلفزيونية، بدايةً من مسلسل «سجن النسا»، مع الفنانة نيللي كريم، الذي أثار ضجة كبيرة منذ عرضه، واهتمام الجمهور في ذلك الوقت، وعادت زينب من جديد تتعاون مع نيللي كريم بمسلسل «بـ100 وش»، مع الفنان أسر ياسين وإسلام إبراهيم، وعدد من نجوم الفن، وكان من اشهر الإفيهات التي تردد صيتها بين الجماهير «ازيك يا عسلية».

وكانت تعرضت زينب لموجه من الانتفادات والسخرية، من قبل متابعيها بعد إطلالتها المختلفة في مهرجان الجونة السينمائي.