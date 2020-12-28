بفستان ذو بطانة قصيرة.. الظهور الأول لـ ريم مصطفى مع شقيقاتها «صور»

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شاركت الفنانة ريم مصطفى، متابعيها، عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، صور جمعتها بشقيقاتها الثلاث، أثناء استضافتهن مع الفنانة إسعاد يونس، بإحدى حلقات برنامج «صاحبة السعادة».

وظهرت ريم بصحبة شقيقاتها، «لينا»، و«آمنة»، و«فاطمة»، وأرفقت تعليقا: «شوفوني أنا واخواتي وقرينات روحي الليلة مع صاحبة السعادة»، حيث يعد هذا الظهور الأول الذي يجمع الفنانة وشقيقاتها، إذ أطلت وهي مرتدية فستان أسود ذو بطانة قصيرة.

إطلالة ريم مصطفى في مهرجان القاهرة السينمائي

وكانت أطلت الفنانة ريم مصطفى، خلال فاعليات حفل مهرجان القاهرة السينمائي، بإطلالة مميزة وجذابة، إذ ظهرت مرتدية «جامب سوت» سوداء، أظهرت رشاقتها، شفافة من منطقة البطن، والجانبين من الأسفل، واعتمدت تسريحة الشعر الانسيابية.

ريم مصطفى في تجربة المسرح

وخلال أكتوبر الماضي، أعلنت «ريم»، تعاقدها على المشاركة في بطولة مسرحية «هاملت»، أمام الفنان أحمد السعدني، حيث تجسد دور حبيبته «أوفيليا»، والعمل من إخراج عصام السيد الذي رشحها للدور.

وكانت بدأت البروفات الأولية على خشبة المسرح، على مدار الأشهر القليلة الماضية، وفي ظل أنها لم تخض تجربة المسرح من قبل، طلبت الفنانة تنفيذ المزيد من البروفات للاعتياد على العمل المسرحي وطبيعته.

والجدير بالذكر، أن آخر أعمال ريم مصطفى، كانت خلال مشاركتها في بطولة مسلسل «شديد الخطورة» أمام الفنان أحمد العوضي، الذي تم عرضه خلال منصة watch it، والذي حقق نجاحا كبيرا وقت عرضه، والمسلسل من بطولة، رياض الخولي، محمود حجازي، ناهد رشدي، أحمد صيام، وتأليف محمد سيد بشير، وإخراج حسام علي.

بدأت ريم مصطفى كامل محمد يونس الشهيرة بـ ريم مصطفى، مشوارها الفني من خلال الدراما التليفزيونية منذ عام 2013، من خلال مشاركتها في مسلسل "فض اشتباك"، والمسلسل الكوميدي «هبة رجل الغراب»، ومن ثم توالت أعمالها ما بين التليفزيون والسينما.