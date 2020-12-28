حكاية صورة كشفت أسرار 3 نساء في حياة طارق العريان.. وتعاطف مع أصالة

علاقات و مجتمع

جدل كبير أثاره المنشور الأخير للفنانة السورية أصالة، والذي انتقدت فيه صورة ظهر بها زوجها طارق العريان مع نيكول سعفان، ونالت تعاطف كبير وتلقت الآلاف من رسائل الدعم من الجمهور .

البداية كانت عندما أعادت أصالة نشر الصورة التي تجمع كل من طارق ونيكول وبعض الأصدقاء وأرفقتها بتعليق جاء مجمله، «هي أقسى صوره أنا مرقت عليّي منّ بداية قصتي لليوم..فيه شخص بالصّوره كان بمقام وغلاوة روح ونفْسّ الصّوره مو عاديّه .. ومو قادرة أتجاوزها لأنّه تفاصيلها بشعة جارحة بتقتل فيني حتّى نقطة الأمان الّلي عمّ حاول حافظ عليها على قدّ ماأقدر .. ولوالد ولادي (آدم وعلي) غير إنّه اللي بتعمله مو إنساني هوّه عيب».

إلا أن ردت عليها علياء سعفان قائلة إنه لم يكن سعيدًا في حياته مع أصالة، والمشكلات التي وقعت بينهما كانت سببًا في طلاقهما، وأكدت أنها لم تكن على علاقة بطارق عندما كان متزوجا من أصالة.

وانتقدت هالة العتال زوجة طارق العريان الأولى، رد فعل المطربة أصالة بنشرها صورة لطارق العريان مع نيكول سعفان وهجومها عليه، قائلة: «دي أول مرة ممكن أرد فيها، الصورة قاسية عليكي، طيب أنا لما كنت بشوف ألف صورة، وابني مش موجود فيها، يا تري إحساسي كان إيه ؟».

وتفاعل معها عدد من نجوم الفن بعد صورة منهم، أحلام التي عبرت عن دعمها لها وكتبت: «الدنيا سلف ودين ياحبيبتي ولا يقهرك، أولادك هم النعمة اللي ربي أهداكي اياه..، يمكن هالزواج كان عشان يجون آدم وعلي، ولو خيرتي بين طارق وآدم وعلي من تختاري؟، أكيد رح تختاري آدم وعلي».

وتفاعلت رانيا يوسف بإيموجي الوجه الحزين، وكتبت جومانة مراد: «الله يجبر قلبك ويعوضك خير ياحبيبتي».

كما علقت الإعلامية لجين عمران عبر خبر طلاقها قائلة، «صولا حبيتي هذه النهاية ماهي إلا بداية لمرحلة مختلفة وجميلة لحيتة جديدة إن شاء الله مع عائلتك الرائعة ومحبينك فى كل مكان ودائما الخيرة فيما اختاره الله وإن شاء الله القدر مخبي لك مفآجاءت تطير قلبك فرح».

أما أميمة طالب التي تجمعها بها علاقة صداقة قوية منذ سنوات فكتبت في تعليقها: «مادفنك الحزن ياصولا انفض غباره وقم باقي للفرح باقي، وتبقى أصالة أصالة الشامخة القوية».

واستنكرت الفنانة فيفي عبده، البوست المتداول عبر السوشيال ميديا وتهاجم فيه المخرج طارق العريان، بعد ظهوره مع زوجته الجديدة بأحد الحفلات بعد انفصاله عن الفنانة أصاله نصري.

وتضمن منشور من حساب يحمل اسم فيفي عبدة، بوست مواساة لأصالة وهجوم علي طارق العريان، حيث كُتب عليه، «حبيبتي أصاله الراجل زي الجزمة لما تِقدم وتروح موضتها تقلعيها وتجربي غيرها.. بحبك أوي خمسة مواة».

وقالت فيفي، لـ«الوطن»، «الكلام المسئ لطارق العريان ليس من حسابي الخاص عبر انستجرام وإنما من حساب مزيف».