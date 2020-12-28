نور هشام سليم في جلسة تصوير جديدة: بحب الشباب والبنات

لايف ستايل

نشر «نور» نجل الفنان هشام سليم، عدد من الصور خلال خضوعه أثناء جلسة تصوير لصالح إحدى ماركات الملابس، عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».

وخلال الصور، ظهر «نور» بصحبة شاب آخر، وهما مرتديان ملابس على طريقة التسعينيات، ولاقت الصور تفاعل الكثير من متابعيه، إذ جاء من بين التعليقات، «هو أنت بتحب الولاد ولا البنات دلوقتي؟».. ليرد نجل هشام سليم: «بحب كل حد».

نور هشام سليم: لسه أنثى في البطاقة

ومنذ أسابيع، رد نور هشام سليم، في مقطع فيديو، عبر خاصية القصص المصورة «استوري» على حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، على منتقديه بسبب ارتدائه حلق في أذنيه.

وخلال الفيديو، قال: «كلمة للشباب اللي داخلة تتكلم عن الحلق بتاعي، وإن الحلق بتاعي مضايقهم، وإني أنا بقيت راجل فمينفعش ألبس حلق وحاجات كده، هقولكوا حاجة، طالما البطاقة مكتوب فيها أنثى هعمل اللي أنا عايزه».

وتابع نجل الفنان: «وبعدين يعني بجد فرقت إيه؟ يعني أنا دلوقتي لبست الحلق وناوي أجيب واحد تاني، بقيت أنا كده خلاص كل اللي عملته اتمسح؟ كل واحد يركز في نفسه، ويسيبني أعمل اللي أنا عايزه براحتي».

أزمة نور هشام سليم

وكان اعلن الفنان هشام سليم، عملية تحويل جنس نجلته «نور» إلى ذكر، قائلا: «بنتي نور بقى ابني نور»، حيث ظهر الثنائي في فيديو عبر شاشة "دويتشه فيله" الألمانية، وتحدثوا خلاله عن تفاصيل التحول.

وكشف هشام سليم، عن تفاصيل الفترات الصعبة التي عاشتها ابنته نور، خلال تحولها إلى ذكر، إذ عاشت تجارب نفسية وعصبية، حتى إجراء عملية التحول إلى شاب.

وقال «سليم»، خلال استضافته ببرنامج «شيخ الحارة والجريئة»: «كنت على طول بشك في الحكاية دي، لغاية ما جت في يوم قالتلي أنا عايشة في جسم غير جسمي، وكانت عندها 18 سنة، ودلوقتي26 سنة، وقولتلها المطلوب مني إيه».