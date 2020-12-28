الجدي يفضل ساعة براند.. الأبراج تخبرك عن الهدية المناسبة لكل برج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

أيام قليلة تفصلنا عن الاحتفال برأس السنة، ومن طقوس هذه المناسبة تقديم الهدايا.

واختيار الهدايا من الأمور المحيرة للكثيرين، فإذا كنت ممن يهتمون بالفلك والأبراج يمكن للأبراج أن تخبرك عن صفات برجك وأي من الهدايا المناسبة لشخصيتك، وفقًا لما جاء في موقع

- برج الحمل

مواليده من الأبراج النارية متقلبي المزاج، يميلون إلى التنزه، لذا اجعل هديتك لديهم خروجة لقضاء وقت ممتع، أو شراء بعض كتب الطهي التي تساعدهم في تخضير عشاء جيد في رأس السنة.

- برج الثور

إذ كنت ترغب في اختيار هدية لمواليد الثور، عليك باختيار هدايا ذات قيمة وأنيقة كساعة، أو ذات رائحة عطرية مميزة مثل برفيوم.

- برج الجوزاء

مواليده لا يهتمون بقيمة الهدية، فهم يميلون إلى الهدايا التي تبقي عقولهم نشطة مثل مجموعة من الكتب، ألعاب الألغاز.

- برج السرطان

يميل مواليد السرطان إلى الجلوس في المنزل والابتعاد عن الأماكن المزدحمة وقضاء وقت ممتع مع أسرته، لذلك اختاروا هدايا مشتركة بينه وبين أسرته مثل عزميه على وجبة غذاء هو وأسرته.

- برج الأسد

يتسم مواليد هذا البرج بالكبرياء لذا يعشقون الاهتمام بهم، لا يميلون إلى الهدايا باهظة الثمن، لذا عليك اختيار الهدايا ذات الألوان المبهجة ستسعدهم كثيرا مثل: مجوهرات، عبوات الألوان المائية، حظاظات.

- برج العذراء

مواليد العذراء عقلانيون، يتسمون بحبهم للتنظيم والترتيب وأيضا للهدايا التي يمكنهم الاستفادة منها، لذلك من الهدايا التي تناسبهم مثل: اشتراك في صالة چيم لممارسة الرياضة، ساعة، هاتف محمول.

- برج الميزان

من الأبراج متقلبي المزاج، المحبيبن للتنقل والسفر واكتشاف الأماكن الجديدة، لذا اجعلوا هديتهم تذكرة سفر إلى بلد يحبونها.

- برج العقرب

من الأبراج المركبة المائية التي تميل إلى الهدايا البسيطة، لذلك عليك اختيار هدايا تناسب شخصيتهم مثل: إكسسورات، برفيوم.

- برج القوس

مواليده يميلون إلى السفر والتتقل، وقراءة الكتب الكلاسيكية التي تغذى عقولهم بالمعلومات، لذلك اختاروا لهم هدايا مثل: مجموعة من الكتب، تذكرة سفر.

- برج الجدي

برج ترابي، مواليده عقلانيون يميلون إلى الهدايا غالية الثمن، التي يمكن الاستفادة منها لذا اختاروا هدايا تناسب شخصيتهم مثل: خاتم ذهب، ايفون، ساعة براند.

- برج الدلو

برج رومانسي حساس، مواليده لايهتمون بقيمة الهدايا لذا اجعلوا هديتكم لهم بلوڤر، برفيوم، شميز.

- برج الحوت

يتسم مواليده بحبهم للورد وللأماكن ذات الخضرة والمناظر الطبيعية، لذا أفضل الهدايا التي تناسبهم السفر إلى أحدي الأماكن ذات المناظر الطبيعية الرائعة أو بوكيه ورد.