بإطلالة كلاسيكية رائعة.. رحمة خالد تتألق في أحدث جلسة تصوير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-اسماء مرسي
ظهرت رحمة خالد أول إعلامية وعارضة أزياء من ذوي الاحتياجات الخاصة، بإطلالة كلاسيكية رائعة في أحدث جلسة تصوير خضعت لها.
ارتدت رحمة خالد فستانا قصيرا باللون الأسود، من خامة المخمل، مع كولون شيفون بنفس اللون، مزود بأكمام، ومزينا بأزرار ذهبية من الأمام.
واعتمدت رحمة مكياجا قويا، واختارت تصفيفة الشعر الويفي، مع شابوه باللون الأسود.
ونسقت مع إطلالتها جوانتي بطابع كلاسيكي، وارتدت إكسسورات مكونة من أسورة وحلق وسلسلة وخاتم, وحذاء بنفس لون الفستان.
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