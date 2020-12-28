ظاهرة غريبة بعد التعافي من كورونا.. كل ما تريد معرفته عن "باروسميا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

تتصدى المنظمات الصحية لحالات كورونا المتزايدة في جميع أنحاء العالم مع ظهور سلالة جديدة شديدة العدوى من الفيروس، والتي تقتل الآن المزيد من الأشخاص كل يوم.

أدى التهديد الجديد للفيروس إلى تكدس المستشفيات المليئة بالمرضى ويهدد بإرهاقهم، لكن تأثيرات كورونا تمتد الآن إلى أبعد من تلك التي تحاربها، حيث لا يزال الكثير من الناس يتعاملون مع "كوفيد الطويل" وظاهرة تسمى "باروسميا".

ونستعرض كل ما تريد معرفته عن "باروسميا"، وفقا لصحيفة "إكسبريس" البريطانية.

ما هو باروسميا؟

حدد الباحثون سلسلة من الأعراض المحتملة لـ كوفيد، حيث أبلغ الناس عن بعض الأعراض الغريبة بشكل متزايد.

يهاجم الفيروس الجهاز التنفسي، أي الأنف والحنجرة، ويمكن أن يحرم الناس من حاسة الشم.

تشير أحدث الأدلة إلى أن المرض يمكن أن يسبب أيضًا العكس ويخلق روائح كريهة.

يشير باروسميا إلى هذه الظاهرة، حيث يبلغ الناس عن روائح كريهة بعد أشهر من الإصابة بكوفيد-19.

قد ينتج عن التأثيرات "طويلة الأمد" روائح مثل الكبريت، والأسماك، والخبز المحمص المحترق، أو الحلو بشكل سيء.

كان نيرمال كومار، جراح الأذن والأنف والحنجرة والأستاذ في كلية الطب بجامعة إيدج هيل، من بين أوائل الأشخاص الذين اكتشفوا فقدان حاسة الشم، كعرض لكورونا.

وحث البروفيسور كومار على إضافته إلى قائمة الأعراض قبل فترة طويلة من إدراجه.

وقال إن أعراض باروسميا كانت "غريبة للغاية وفريدة من نوعها"، وأضاف البروفيسور أنه لاحظ زيادة في حدوث الظاهرة الجديدة، والذي قال إنه يبدو أنه أعلى نسبة بين العاملين الصحيين والشباب.

وأضاف: "رأيت مريضين مصابين بالباروسمياـ قال أحدهم إنه يمكن أن يشم رائحة السمك بدلاً من أي رائحة أخرى، والآخر يمكن أن يشم رائحة الاحتراق عندما لا يكون هناك دخان بجانبه، وكلاهما عاملان في مجال الرعاية الصحية، ونعتقد أن هناك زيادة في الإصابة بين الشباب وكذلك في العاملين في مجال الرعاية الصحية بسبب التعرض للفيروس في المستشفيات، بالنسبة لبعض الناس ، هذا يزعجهم حقًا."

وقال أولئك الذين يعانون من باروسميا إنه يقلل من استمتاعهم بالطعام ويغير رائحة الأشياء الأخرى ذات الرائحة، وإذا تمت إضافته إلى الأعراض الرسمية، فسيصبح باروسميا هو العرض الرابع لكورونا.

الأعراض الثلاثة الرئيسية:

- ارتفاع في درجة الحرارة (38 درجة مئوية) أو ساخن عند لمس الصدر أو الظهر.

- سعال جديد ومستمر (استمرار السعال كثيرًا لأكثر من ساعة أو ثلاث نوبات سعال أو أكثر في يوم واحد).

- فقدان أو تغير في حاسة الشم.