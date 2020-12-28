تطورات جديدة.. عالم بريطاني: جرعة واحدة من هذا اللقاح تحمي بنسبة 91% من كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

أكد عالم بريطاني أن لقاح فيروس كورونا من شركة فايزر، يوفر حماية بنسبة 91 في المائة من كوفيد -19 حيث يفكر المسؤولون في إعطاء جرعة واحدة للمساعدة في تسريع المناعة.

وتتطلب اللقاحات جرعتين لكل مريض، مع وجود فجوة من 21 إلى 28 يومًا بين الجرعات - يلزم لقاحين للوصول إلى فعالية بنسبة 95 بالمائة.

وقال البروفيسور ديفيد ساليسبري، الذي كان مسؤولاً عن التطعيم في وزارة الصحة ببريطانيا حتى عام 2003، إن جرعة واحدة من قاح فايزر توفر بالفعل حماية بنسبة 91 بالمائة، وفقا لصحيفة " thesun" البريطانية.

وأضاف البروفيسور ساليسبري: "لقد فعلنا شيئًا كهذا من قبل عندما كان لدينا كمية محدودة من لقاح الإنفلونزا للأطفال وكان من الواضح أننا إذا أعطينا الأطفال جرعة واحدة، يمكننا في الواقع حماية ضعف هذا العدد، والأرقام مبشرة هنا مرة أخرى".

وتابع البروفيسور: "إذا نظرت إلى صحيفة New England Journal of Medicine ، حول لقاح فايزر، فأنت تعطي جرعة واحدة وتحصل على حماية بنسبة 91 بالمائة، وتعطي جرعتين وتحصل على 95 بالمائة، لذا فأنت تكتسب أربعة بالمائة فقط لإعطاء الجرعة الثانية، وفي ظل الظروف الحالية، أود أن أحث بشدة على استخدام أكبر عدد ممكن من الجرعات الأولى للمجموعات المعرضة للخطر وفقط بعد أن تقوم بكل ذلك بجرعات ثانية".

آمال جديدة

واصل البروفيسور: "بينما لقاح فايزر عبارة عن جرعتين، فإن الجرعة الأولى لا تزال توفر مناعة كبيرة، يجب أن ننظر في استخدام جميع الجرعات المتاحة في يناير كجرعات أولى، أي عدم الاحتفاظ بالنصف للجرعات الثانية، بعد ذلك، مع إطلاق المزيد من الجرعات، سيكون لدينا ما يكفي للجرعة الثانية".

وأضاف أنه ينبغي الاستمرار في إعطاء الأولوية لموظفي الصحة في الخطوط الأمامية والأكثر ضعفًا، لكنه قال إن هذا لا ينبغي أن يعيق تطعيم الأشخاص الآخرين.

بخصوص السلالة الجديدة

وتابع البروفيسور: " علينا أن نعتمد على لقاح Pfizer بقوة أكبر، لذلك علينا تلقيح أكبر عدد ممكن من الأشخاص بجرعة واحدة وبسرعة، فالسلالة الجديدة من الفيروس مقلقة لذلك يجب أن يكون ذلك سببًا إضافيًا للحكومة لنشر برنامج اللقاح من خلال إعطاء الناس جرعة واحدة فقط".

كما قال متحدث باسم شركة فايزر، كما تم الإبلاغ عنه مسبقًا ونشره في مجلة New England Journal of Medicine، أظهر تحليل الفعالية الأولية النهائي لدراستنا السريرية المستمرة للمرحلة الثالثة معدل فعالية اللقاح بنسبة 95 بالمائة في المشاركين، بعد 7 أيام بعد الجرعة الثانية.