موديلات فساتين صوف موضة شتاء 2021

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 28 ديسمبر 2020 10:44 مساءً - تنوّعت الفساتين الصوف على إختلاف قصاتها في موسم شتاء 2021 ولاقت رواجًا كبيرًا هذا الشتاء، حيث تسابقت دور الأزياء على تقديم أجمل الموديلات التي تناسب كافة الأذواق.

شاهدي مختاراتنا واستوحي من لوكات العارضات تنسيقات مميزة.



تابعي المزيد:أجمل موديلات كنزات صوف بأكمام ضخمة 2021





فساتين صوف طويلة للمحجبات موضة 2021

JIL SANDER



بإلقاء نظرة سريعة على القطع التي جلبناها لكِ من عروض شتاء 2021 ستلاحظين هيمنة الفساتين الطويلة لا سيما التي تأتي بقصة واسعة وقبة عالية كما في الموديل البيج الفاتح من توقيع جيل ساندر Jil Sander، نسقيه على طريقة العارضة مع بوت كاكي أو رمادي طويل وحقيبة باوتش حمراء.





تعود موضة إعتماد لون واحد في كامل الطلة إلى الواجهة مرة أخرى فلا تترددي في تنسيق الفستان الجملي الداكن مع بوت وشال صوف من اللون عينه على غرار عارضة ماركة Agnona.

الفستان الواسع المصمم على طراز البونشو من مجموعة ستيلا مكارتني Stella McCartney يناسب أيضًا المحجبات جربي تنسيقه مع الجينز الـ Skinny وبوت برغندي مدبب وتوربان بيج.





لم تنحصر الفساتين الصوف هذا الشتاء في زاوية أزياء النهار بل حرصت بعض الماركات على إدراج تصميمات تناسب السهرة، قدمت ماركة سلفاتوري فيراغامو Salvatore Ferragamo فستان أخضر داكن متوسط الطول من دون أكمام ومحبوك بخيوط ذهبية رفيعة ومزين بحزام ذهبي، نسقيه مع حذاء ذهبي مدبب واكملي اناقتك بمعطف أسود أو باللون الجملي.





سيعجبك أيضًا الفستان الأزرق بالقبه العالية والمزدان بشراشيب عند الكتفين من توقيع ماركة Boss، نسقيه مع بوت أسود وكلاتش أسود مرصع بالكريستالات.



فساتين صوف قصيرة لإطلالة عصرية

SALVATORE



برزت الفساتين الصوف القصيرة هذا الشتاء وننصحك بتنسيقها مع البوت الطويل الذي يغطي الركبة، من جهتنا أحببنا الفستان عالي الرقبة المزين بأهداب حول الحافة من توقيع Christian Wijnants، كما أعجبنا الفستان البيج المحبوك بأشكال ملونة من مجموعة Salvatore Ferragamo.



تابعي المزيد:طرق تنسيق مدونات الموضة للفيست الصوف