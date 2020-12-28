فساتين سهرة مميزة من وحي النجمات

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 28 ديسمبر 2020 10:44 مساءً - من خلال متابعتنا لإنستجرام النجمات العربيات لاحظنا تألقهن مؤخرًا بفساتين سهرة مميزة مفعمة بالأنوثة والرُّقِي، لذا رصدنا لك عدة خيارات بصيحات موضة لافتة برزت في عام ٢٠٢٠، فاعتمدي منها ما يناسب ذوقك وقوامك.







الفساتين اللامعة لخيار مميز

سيرين عبدالنور بفستان اسود مزين بالفصوص اللامعة





لاقت الفساتين اللامعة رواجًا واسعًا في عام ٢٠٢٠، وكانت الخيار الأول للكثيرات من النجمات، حيث تألقت الممثلة التونسية درة بفستان بنفسجي مصمم بدون أكمام وبفتحة جانبية للساق، وأكملته بمجوهرات فضية مع تسريحة منسدلة للشعر، بينما ظهرت المغنية بلقيس بفستان أحمر محتشم مصمم بنفشة ناعمة وذيل، ومكسو بالتطريز اللامع، واعتمدت لتكمل جمالها على المكياج الترابي، فيما أطلت سيرين عبد النور بفستان أسود مزين بقماش شفاف في الجزء العلوي ومكسوٍّ بالفصوص البنفسجية والفضية في منطقة الصدر ليمنحها لمسة مذهلة، أما يسرا فتزينت بفستان ذهبي مصمم بأكمام مُكملة بوشاح وزُين بالتطريز الذهبي اللامع على كامل الفستان لخيار أنيق، ولجأت لتكمل مظهرها إلى المجوهرات المزينة بأحجار خضراء.

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فساتين اللون الأبيض من أسماء جلال وداليدا خليل

اسماء جلال بفستان ابيض مزُين بالفصوص



يُعَدُّ اللون الأبيض من الألوان المميزة في الأزياء، حيث يُبرز قَصَّات التصميمات بشكل مميز، لذا ارتدَت الممثلة المصرية أسماء جلال فستانًا أبيض طويلًا مصممًا بأكمام شفافة، وزُين بأكمله بالفصوص الفضية بطريقة لافته ومميزة، وأكملت إطلالتها بتسريحة مرفوعة للشعر مع مكياج بني ومجوهرات فضية راقية، بينما اختارت الممثلة والمغنية داليدا خليل فستانًا أبيض طويلًا مصممًا بكم واحد منسدل على الكتف لخيار كلاسيكي أنيق، وأكملت مظهرها بمجوهرات فضية ذات فصوص خضراء، ومكياج مرتكز على طلاء الشفاه الأحمر.

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الفساتين السوداء من النجمات المصريات

ايتن عامر بفستان اسود من الجلد



يُعتبر اللون الأسود الخيار الأول للكثيرات من النساء، لا سيما في السهرة، لذا تأنقت الممثلة المصرية أيتن عامر بفستان أسود من الجلد صُمم بقَصَّة محتشمة وبأكمام منفوخة، مع مجوهرات فضية وتسريحة منسدلة للشعر لخيار مناسب لفصل الشتاء، فيما تجملت الممثلة إيمان العاصي بفستان أسود طويل مصمم بكم واحد منفوخ وبفتحة جانبية للساق، وأكملت جمالها بطقم فضي مميز.



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