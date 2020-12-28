إطلالات أنيقة للمحجبات من سارة الدهيم

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 28 ديسمبر 2020 10:44 مساءً - سارة الدهيم، مؤثرة كويتية مهتمة بالموضة والجمال على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ولأن الكثيرات من الفتيات يحترن عند اقتناء أزياء الشتاء بطريقة تواكب حشمتهن وتوفِّر لهن الدفء والأناقة في الوقت ذاته، فيمكننا أن نلهمك -عزيزتي- بعض الخيارات من تنسيقاتها لهذا العام.



تنسيقات بنطلونات الجينز في الشتاء

تنسيقات بنطلونات الجينز في الشتاء



تفضل الكثيرات من النساء الاعتماد على بنطلونات الجينز في مشاويرهن المختلفة في كل الفصول، وذلك لما يوفِّره من راحة وأناقة، ومنهن سارة الدهيم؛ التي ارتدَتْ بنطال الجينز الضيق مع بلوزة طويلة بيضاء مزينة بالزهور في الرقبة، وأكملت مظهرها بإكسسوارات بنية اللون، وفي إطلالة أخرى ظهرت ببنطال الجينز الواسع مع بلوزة بدرجة داكنة من البني ومعطف بني مع إكسسوارات بنية بدرجات مختلفة، لخيار أنيق وعملي.

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إطلالات سارة الدهيم بالبوت

إطلالات سارة الدهيم بالبوت



تحتار الكثيرات من المحجبات في الطرق المثالية لارتداء حذاء البوت، لذا نقدم لكِ -عزيزتي- بعض الخيارات من سارة الدهيم؛ حيث نسقت البوت الأسود مع إطلالة يكسوها اللون الأسود، وكسرت اللون بمعطف أزرق طويل لخيار شبابي مناسب لكل المشاوير، واختارت في إطلالة عملية بنطالًا وبلوزة باللون الأبيض مع معطف أخضر مزين بالريش في أطراف الأكمام وحذاء البوت المزين بطبعات جلد الثعبان، وفي خيار عصري كاجوال تزينت بالبوت البني مع بلوزة صفراء وبنطال أسود، وأكملتهما بمعطف بدرجة فاتحة من البني.



سارة الدهيم بأزياء سوداء في الشتاء

سارة الدهيم بأزياء سوداء في الشتاء



تعتمد الكثيرات من النساء على أزياء اللون الأسود في الشتاء، ومنهن سارة الدهيم، التي أطلت ببنطال وبلوزة يكسوهما اللون الأسود مع معطف البليزر المصمم باللون الأسود وكاروهات الأزرق بطريقة مميزة، وأكملت اللوك بالبوت الأسود من الجلد، وفي إطلالة أخرى تأنقت ببنطال وبلوزة باللون الأسود مع معطف أسود مزين بالذهبي، وكسرت اللون بحجاب أبيض ناعم.

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أفكار لارتداء البنطلونات الواسعة بأسلوب شتوي

أفكار لارتداء البنطلونات الواسعة بأسلوب شتوي



للبنطلونات الواسعة شعبية واسعة في موضة شتاء ٢٠٢٠-٢٠٢١، ولتنسيقها يمكنك الاعتماد على خيارات سارة الدهيم، التي ظهرت ببنطال وبلوزة فضفاضين باللون البرتقالي، وزينتهما بوشاح أسود مطبع بالأبيض من علامة شانيل، كما أطلت ببنطال وبلوزة باللون الأبيض مع معطف أخضر عصري مصمم بأكمام واسعة، وأكملت إكسسوارات الإطلالة باللون الأبيض، فيما ارتدت بنطالًا وبلوزة واسعين باللون الرمادي مع حزام للخصر ومعطف باللون البنفسجي، وأكملت إكسسوارات الإطلالة باللونين الأبيض والبني.



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