كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 28 ديسمبر 2020 10:44 مساءً - تبييض وتفتيح البشرة قبل نهاية العام خطوة ضرورية للحصول على إطلالة مشرقة خالية من الشوائب والعيوب في حفل نهاية السنة. لذلك، نرصد لك في هذا المقال، طرق تبييض البشرة قبل نهاية العام بأقوى المكونات الطبيعية.



الفيتامينات وجل الألوفيرا

الفيتامينات وجل الألوفيرا



اخلطي ملعقة صغيرة من زيت اللوز وملعقة كبيرة من الفيتامين C وكبسولة من الفيتامين E في شكل جيد. ثم أضيفي الى الخليط ملعقة كبيرة من جل الألوفيرا، وحركيه مجدداً الى أن يصبح متجانساً. طبقي الخليط على بشرتك واتركيه الى أن يجف، بعدها شطفيها بالماء الدافئ.

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الأفوكادو وزيت الزيتون

الأفوكادو وزيت الزيتون



اهرسي ثلاث شرائح صغيرة مقشرة من الأفوكادو، وامزجيها مع ملعقة كبيرة من زيت الزيتون. من ثم، طبقي المزيج على بشرتك واتركيه لمدة نصف ساعة. بعدها، شطفي بشرتك بالمياه الباردة.

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الترمس واللبن

الترمس واللبن



اخلطي ملعقة كبيرة من الترمس المطحون مع ملعقة كبيرة من اللبن ونصف ملعقة كبيرة من ماء الورد. استمري في خلط المكونات حتى الحصول على خليط متجانس. من ثم طبقي الخليط على بشرتك واتركيه لمدة ربع ساعة. بعدها، شطفي بشرتك بالمياه الدافئة.

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ماء جوز الهند وماء الورد

ماء جوز الهند وماء الورد



امزجي كمية متساوية من ماء جوز الهند وماء الورد جيداً. من ثم، طبقي المزيج على بشرتك. اتركي المزيج على بشرتك لساعتين، وذلك حتى تمتصه البشرة، فيتغلغل فيها ويعمل على تبييضها. وللحصول على أفضل النتائج، طبقي هذه الوصفة مرة يومياً لمدة أسبوع.

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اللبن والبطاطا



في وعاء على النار، ضعي حبة بطاطا مع كوبين من الماء، وحين تنضج البطاطا، انزعيها عن النار واهرسيها جيداً بواسطة شوكة. من ثم، أضيفي إليها نصف كوب من اللبن، واخلطي المكونات جيداً الى أن تصبح متماسكة. بعدها، طبقي خليط الحليب البطاطا على بشرتك واتركيه لمدة نصف ساعة. وبعد انقضاء المدة المطلوبة، نظفي بشرتك وشطفيها جيداً بالمياه الباردة.

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النشا

النشا لتبييض البشرة



في وعاء على النار، ذوبي النشا بقليل من الماء وأضيفي إليه ثلاث ملاعق كبيرة من ماء الورد، حركي الخليط على نار هادئة حتى الحصول على مزيج شبيه بالجل. بعدها ارفعي الخليط عن النار وضعيه في الثلاجة حتى يبرد، من ثم ادهني بشرتك به واتركيه حتى يجف، بعدها شطفي بشرتك جيداً بالمياه الباردة.

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