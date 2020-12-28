كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 28 ديسمبر 2020 10:44 مساءً - برزت في عام 2020، مجموعة كبيرة من موديلات الأظافر والمناكير التي لاقت رواجاً كبيراً، والتي أتت بأشكال وألوان مختلفة لتناسب جميع أطوال الأظافر.

وفي هذا المقال، نرصد لك حصاد 2020 لأبرز موديلات الأظافر التي لاقت رواجاً خلال هذا العام.



مناكير أومبريه بتدرجات البرتقالي

مناكير أومبريه بتدرجات البرتقالي



المناكير الأومبريه بتدرجات البرتقالي كان من أبرز صيحات المناكير لعام 2020، وما زال بإمكانك اعتماده، فالبرتقالي لون شتوي رائع يضفي على أظافرك لمسة رائعة. يتناغم الأومبريه البرتقالي مع ألوان البشرة كافة، وخصوصاً البشرة الحنطية.

تابعي المزيد : المناكير الغليتر أفضل خيار لحفل نهاية العام



أظافر مرصعة بأحجار الراين

الأظافر المرصعة بأحجار الراين



شكلت أحجار الراين أبرز أكسسوارات الأظافر في 2020، وهي توفر للأظافر شكلاً يشبه المجوهرات الثمينة. زيني أظافرك بأحجار الراين الزرقاء والخضراء، على أن تضعي مسبقاً طبقتين من المناكير النيود الفاتح. علماً أن الأظافر المرصعة بأحجار الراين تناسب جميع أطوال وأشكال الأظافر.



أظافر مطلية بالزهري والبرتقالي

أظافر مطلية بالمناكير الزهري والبرتقالي



لقد كانت ألوان المناكير المشرقة، خصوصاً الزهري والبرتقالي، من أبرز صيحات الأظافر في 2020، وهي وفرت للأظافر الفرصة لتبدو ساطعة ومشرقة. اعتمدي مزيج الزهري والبرتقالي على أظافرك، وأضيفي إليه لمسة لامعة من خلال وضع طبقة من المناكير الشفاف اللامع.

​تابعي المزيد : ندفة الثلج أبرز صيحات أظافر شتاء 2021... إليك طرق اعتمادها



أظافر بألوان التوابل الدافئة

أظافر بألوان التوابل الدافئة



لقد كان البني بتدرجاته المختلفة والبيج من أبرز ألوان المناكير الرائجة في خريف 2020، وهي تضفي الدفء على إطلالة المرأة، وتتناغم مع ألوان السترات الخريفية الأنيقة. فامزجي هذه الألوان التي تمثل التوابل الدافئة على أظافرك بأسلوب ناعم وجذاب.



أظافر نيود مستوحاة من الهلال

أظافر نيود مستوحاة من الهلال



شكلت الأظافر النيود المستوحاة من شكل الهلال أحد أبرز موديلات أظافر 2020، وهي أحد موديلات الأظافر الأنيقة والناعمة في آن، وتمنح أظافرك مظهراً أنثوياً جذاباً. طبقي المناكير النيود بالدرجة التي ترغبين فيها على أظافرك، وباستخدام أداة متخصصة، نفذي رسمة الهلال بالقرب من قاعدة الأظافر.

​تابعي المزيد : غسل اليدين بالصابون يدمّر أظافركِ



أظافر هندسية بألوان زاهية

أظافر هندسية بألوان زاهية



الأظافر الهندسية بألوان زاهية هي أحد موديلات المناكير الجريئة التي لاقت رواجاً في 2020، بإمكانك تجربتها بقاعدة نيون زرقاء زاهية، مزينة بتدرجات النيون الأصفر والبرتقالي والأخضر بأشكال هندسية ناعمة، فهذه الألوان تمنحك إطلال حيوية جذابة جداً وملفتة.



أظافر مزينة بالدوائر والنجوم

الأظافر المزينة بالدوائر والنجوم



تًعتبر الأظافر المزينة بالدوائر والنجوم أحد موديلات الأظافر التي تجعل يديك أكثر إشراقاً وتبدو وكأنها أفتح وأكثر بياضاً، وقد كانت من أبرز صيحات الأظافر في 2020. بإمكانك اعتماد الأظافر المزينة بالدوائر والنجوم الناعمة بألوان الأبيض والوردي.

​تابعي المزيد : تخلّصي من مشكلة تقصف الأظافر بخطوات سهلة



أظافر مزينة باللؤلؤ

الأظافر المزينة باللؤلؤ



لقد شكلت أكسسوارات اللؤلؤ الاتجاه الأبرز في مجال تزيين الأظافر خلال 2020، حيث كانت الأظافر المزينة بحبات اللؤلؤ ترند العام، والتي يتم استخدامها بطريقة ناعمة على طول الظفر، مع الحرص على استخدام حبات اللؤلؤ الصغيرة تفادياً للمبالغة.

​تابعي المزيد : زيت الفيتامين E لأظافر صحية ولامعة