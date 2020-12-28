أول متسلقة مصرية للجبال: أبحث عن راع للصعود إلى قمة إفرست

علاقات و مجتمع

قالت نورهان رفاعي، أول مصرية متسقلة للجبال، إنها تستعد لتسلق جبل إيفرست الفترة المقبلة وكانت تتمرن باستمرار في عام 2020 في المنزل وتجري في البيت وتقوم بالتمرين مع أصدقاءها، موضحة أن أغلب الأوقات تتمرن بمفردها، مبينة أنها تصعد للجبال بمساعدة مرشد خاصة في المرة الأولى وبعد ذلك أصبح الأمر سهلا، لافتة إلى أنه لا يوجد مدرب متخصص يساعد الأشخاص على التمرن على صعود الجبال.

تلعب رياضة منذ 11 عامًا

وأضافت «الرفاعي»، خلال استضافتها في برنامج «السفيرة عزيزة» المذاع على فضائية dmc وتقدمه الإعلامية رضوى محمود، أنها تلعب رياضة منذ عمر 10 سنوات حيث كانت تلعب رياضات الجري والجيم واستمرت في لعب الرياضة لمدة 11 عاما حتى الآن، وكرّمها الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بسبب تسلقها الجبال المستمر.

وتابعت أن نيتها صعود قمة جبل إيفرست والتي تستعد له منذ سنتين من التدريب الشاق، وحاليًا تبحث عن «سبسونر»، حيث تحلم بصعود 7 قمم عالمية في جبال مختلفة من بينهم إيفرست ويستمر صعوده 7 أسابيع لذا فإن الأمر سيكون مكلفا مما يضطرها للبحث عن راع لرحلتها.

احتفالها بعيد ميلادها فوق جبل

وذكرت «رفاعي»، أنها سافرت إلى الأرجنتين وكان معها 3 أشخاص من مصر وتوجد رابطة متسلقي الجبال في مصر الحريصين على إخبار بعض بآخر التطورات، كما صعدت جبل عباس في منطقة سانت كاترين، مبينة أن مصر بها عدد كبير من الجبال.

ونوهت أنه يتم تقسيم الجبال إلى جبال مناسبة إلى الأشخاص المبتدئين في تسلق الجبال وجبال أخرى تناسب الأشخاص المحترفين في صعود الجبال، كما ألمحت أنها شاركت في سباق 100 كيلو جري، الذي جرى في مصر بمشاركة متسلق الجبال المصري عمر سمر وكان السابق لمدة يومين، وشاركت أيضًا في صعود قمة جبل «إلبيروس»، وهي أعلى قمة جبلية في القارة الأوروبية وتعد أول مصرية تصعد فوق هذه القمة واحتفلت فيها في عام 2015 بعيد ميلادها.