مايا دياب في أحدث ظهور لها بفستان قصير.. ومتابعون: عمليات تجميل «صور»

لايف ستايل

شاركت الفنانة اللبنانية مايا دياب، متابعيها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، صورة جديدة لها بفستان أنيق.

وخلال الصورة، أطلت «مايا»، بفستان لامع رمادي قصير فوق الركبة، وتسريحة شعر انسيابي قصيرة، ونالت الصورة تفاعل الكثير من المتابعين، إذ جاء من بين التعليقات: «عاملة عمليات تجميل أكثر من عمليات تنظيم القاعدة».

حديث مايا دياب عن فيروس كورونا

وقدمت الفنانة اللبنانية، أول أمس، نصيحة لمتابعيها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل كتابة التدوينات القصيرة «تويتر»، عدم السعي وراء تجربة اللقاح الجديد لفيروس كورونا المستجد.

ودوّنت «مايا» تغريدة قالت خلالها: «ما تتسرعوا وتريثوا.. اللقاح ليس بمعجزة.. ارجعوا بالتاريخ إلى الوراء وشوفوا كم استغرق من الوقت أسرع لقاح وجد لمرض.. مش أقل من 4 لـ 6 سنوات وحتى الساعة معظم اللقاحات تخضع لتعديلات بتركيبتها.. لسنا حقل تجارب.. اللقاح بدائي جدًا وعلينا تنوير عقول الناس.. لا تضعوا الموت والسم في أجسادكم».

عيد ميلاد مايا دياب

وفي نوفمبر الماضي، احتفلت مايا دياب بعيد ميلادها الـ40، وحرصت على مشاركة جمهورها ومتابعيها عدد من الصور من حياتها اليومية، التي أظهرت شغها بالموضة والأزياء، وتجربة كل ما هو جديد.

تنمر على مايا دياب

وكانت ظهرت الفنانة اللبنانية في إحدى المرات دون مكياج، وهو ما عرضها للعديد من الانتقادات والتنمر من قبل متابعيها، لتعلق «مايا»: «في بعض الأحيان تحتاج إلى استراحة في مكان جميل.. وحيدا لمعرفة كل شيء".

ولاقت الصور التي نشرتها تفاعل عدد كبير منهم معها، حيث انقسمت الآراء ما بين منتقدين لإطلالتها الجديدة، ومعجبين بها، فكان من أبرز التعليقات: «مسكينة كنتي بتجنني شو صاير معك، شو عاملة بحالك، إنتي مين، تشبهي رفيقي كفاية عمليات، ما عرفتك كتير متغيرة، كنتي أحلى قبل، شكلك متل الغول، نفخة شفايفك».

والجدير بالذكر، أن «مايا» شاركت متابعيها بجلسات تصوير لها كانت آخرها، حين ظهرت مرتدية مايوه أسود واقفة داخل البحر.