ارتدت الخمار وبدأت حفظ القرآن.. معلومات عن «ندا» بعد مصرعها مسحولة بسيارة

علاقات و مجتمع

صدمة كبيرة عاشتها أسرة الطالبة ندا، طالبة كلية التجارة بجامعة بنها، بعدما توفيت نتيجة اصطدام ها بسيارة تقودها فتاة صغيرة بسرعة جنونية في مدينة نصر خلال الأيام الماضية.

«حق ندا لازم يرجع»، هاشتاج دوّنه أصدقائها وشقيقاتها، مطالبين بمحاسبة الجاني، ورجوع حق ندا، التي كانت تنتظر تخرجها عقب 6 أشهر من الآن.

وعلى الرغم من وقوع الحادث مؤخرًا، إلا أن صورة الفقيدة وقصتها باتت تضج مواقع التواصل الاجتماعي بقوة خلال الساعات الماضية.

معلومات عن ندا بعد وفاتها مسحولة بسيارة

ويرصد «هن» في السطور التالية معلومات عن الفتاة التي فقدت حياتنا على يد فتاة أخرى، وفقا لصديقتها «آية».

- تدعى ندا شديد.

- تبلغ من العمر 21 عاما.

- من قرية «قرنفيل» بمركز قها التابعة لمحافظة القليوبية.

- طالبة بالسنة النهائية بكلية التجارة جامعة بنها.

- ارتدت الخمار مؤخرًا قبل وفاتها وبدأت بحفظ القرآن الكريم.

- عرفت بين صديقاتها بخفة روحها وتلقائيتها.

-ذهبت قبل وفاتها لشراء بعض الأشياء إلا أن اصطدمت بسيارة تقودها فتاة صغيرة.

- سحلتها الفتاة لعدة كيلو مترات قبل تركها جثة هامدة في الأتوستراد.

- هي الابنة المتوسطة، حيث يسبقها اثنين وهن أية وأماني، ويليها بنتين وولد.

المتهمة تبرر جريمتها: ماكنش قصدي أخبطها

وكانت توفيت ندا يوم الجمعة الماضية، وتواصل النيابة العامة تحقيقاتها في الواقعة، بعدما طلبت تحريات المباحث والاستماع لضابط المرور والمحاضر.

فضلا عن أقوال الفتاة المتهمة التي أكدت أنها لم تقصد قتلها، وأنها لم تعرفها من قبل، مشيرة إلى أن وقت وقوع الحادث، اصطدمت بها أمامها واختلت عجلة القيادة فحدث الأمر.

ونفت المتهمة كونها كانت تتحدث في الهاتف خلال الحادث، ولازالت التحقيقات مستمرة.