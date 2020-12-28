بعد إصابة متعب بكورونا.. أول ظهور لـ يارا نعوم وبناتها: في عرض باليه «صورة»

علاقات و مجتمع

شاركت يارا نعوم، زوجة لاعب الأهلي ومنتخب مصر السابق عماد متعب، متابعيها بصورة جديدة لها مع بناتها، عقب ساعات من إعلان اللاعب إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وظهرت «يارا» برفقة بناتها، وهن يرتدين ملابس خروج شتوية، كما نشرت عبر خاصية القصص المصورة، مقاطع فيديو من إحدى عروض الباليه في الأوبرا.

وتفاعل متابعو ملكة جمال مصر مع التعليقات: «ربنا يحفظكم» «طمنينا على كابتن متعب؟»، «ربنا يباركلكم فيهم وتفرحو بيهم».

وكان اللاعب عماد متعب، كشف عن نتيجة المسحة التي أجراها لفيروس كورونا المستجد، معلقًا: «الحمد لله أولاً وأخيراً نتيجة المسحة إيجابية.. دعواتكم بالشفاء».

احتفال يارا نعوم بعيد ميلاد ابنتها

وكانت يارا نعوم، احتلفت بعيد ميلاد ابنتها الكبرى «تمارا»، في شهر يوليو الماضي، عبر حسابها على الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».

ونشرت يارا مجموعة من الصور تجمعها بابنتها تمارا، معلقة عليها باللغة الإنجليزية: «عيد ميلاد سعيد لأميريتي.. لا أصدق أنك في السابعة من عمرك.. كيف مر الوقت بهذه السرعة الجنونية"، وتابعت تغزلها في ابنتها.. هذه السيدة الصغيرة .. لا توجد كلمات للتعبير عنها حقًا، لديها أكبر قلب وهي كل شيء بالنسبة لي، وأكثر مما حلمت به، إنها حرفيا عالمي كله، ولا يمكنني الانتظار لأبقى معكِ إلى الأبد».

وتفاعل معها متابعوها في التعليق على الصور: «البنت نسخة منك يا يارا.. دلوقتي هتلاقي ناس تدخل تهاجم.. وإزاي تنشري صورة لبنتك بالبيكيني.. وناسين أنها طفلة صغيرة».