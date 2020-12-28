مذيع حلقة رانيا يوسف المثيرة للجدل: سؤال «المؤخرة» كان أبسط حاجة

علاقات و مجتمع

قال الإعلامي نزار الفارس، محاور الفنانة رانيا يوسف، بحلقتها الجريئة التي أثار الإعلان عنها جدلا واسعا، أن الحلقة ستعرض في موعدها دون تأجيل أو إلغاء، خاصة بعدما حذفت رانيا يوسف، برومو الحلقة.

وأضاف «الفارس» خلال حديثه لـ«هن»: «سؤال المؤخرة هو أبسط حاجة هتشوفوها في الحلقة النارية، لإني معروف إني جريء وكمان معايا رانيا يوسف».

أزمة رانيا يوسف الأخيرة

وكانت الفنانة المصرية، أثارت جدلا واسعا حولها بسبب برومو حلقتنا المنتظرة، بعدما ظهرت فيه قائلة: «انا عندي مؤخرة مميزة عن الفنانات»، ليثور الجمهور بل وبعض المحامين ضدها مطالبين بمحاسبتها.

الأمر الذي دفعها لإلقاء اللوم على المذيع، مؤكدة أنها تفاجئت بالسؤال وأنه لابد من معاقبته.

وعلى الجانب الآخر، أكد المذيع العراقي في تصريحات خاصة لـ «هن» أن الفنانة سعدت بالسؤال ولم تطالب حذفه.

وكان الإعلامي نزار الفارس، كشف لـ«هن» كواليس الحلقة المنتظرة، موضحًا أنها حلقة جريئة، خاصة أن الفنانة ستتحدث عن وقائع التحرش بها، وزيجاتها، وملابسها ومشاهدها المثيرة بالأفلام.

ومن المقرر إذاعة الحلقة باليوم الأول من العام القادم 2021، على قناة الرشيد.