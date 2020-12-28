كلاكيت ثاني مرة.. ندا محمود تؤكد انفصالها عن علي ربيع: الطلاق بيحلي

علاقات و مجتمع

بشكل غير مباشر أكدت ندا محمود زوجة نجم مسرح مصر علي ربيع، انفصالها عن زوجها للمرة الثانية.

جاء ذلك بعدما شاركت «ندا»، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، ظهرت من خلالها بفستان البليزر الشهير، باللون الاسود، مع الشعر الاصفر المنسدل، دون أن ترفق أي تعليق.

وعلى الفور تلقت «ندا» العديد من رسائل الدعم والحب خلال التعليقات، التي كان أبرزها: «هو الطلاق بيحلي كدة ماشاء الله الوش بدر منور بتفكريني بمي حلمي نفس الشياكة»، لترد الأخيرة :«عنيكي اللي حلوة»، دون أن تنفي أمر الطلاق.

زوجة علي ربيع تثير جدل انفصالهما مجددا

وكانت ندا محمود، أثارث الجدل الشهر الماضي حول الانفصال، بعدما شاركت بمقطع فيديو، أظهر وجود حشرات وأبراص خلال المنزل التي تعيش فيه برفقة ابنتها «مليكة«، مشيرة إلى أنهما يعيشان وحدهما.