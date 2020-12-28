إيمان السيد بعد إصابتها بكورونا: الرئة متضررة واضطرابات في القلب

علاقات و مجتمع

أصاب فيروس كورونا المستجد كثير من الفنانات، والاتي تعانين حاليا من أعراض وضرر بالغ جراء الإصابة به، تزامنا مع انتشار الفيروس في موجته الثانية، حيث حذرت وزارة الصحة المصرية من عدم اتباع الإجراءات الوقائية للإصابة بالفيروس.

وكشفت الممثلة إيمان السيد، عن تعرضها لضررا بالغا نتيجة إصابتها بفيروس كورونا المستجد، وعلّقت عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، على الكوميكس المنتشرة حاليا بسبب كورونا، مؤكدة إنها لا تضحكها لأنها لم تشفى بعد.

إيمان سيد تكشف تطورات حالتها الصحية

وكتبت «إيمان» عبر «فيسبوك»: «الكوميكس اللي بتتعمل على الكورونا حالياً مش بتضحكني، مش عارفة يمكن عشان لسة تعبانة وماستردتش صحتي»، وأكملت إن ما يضحكها هو ما يدور حول فقدان حاستي الشم والتذوق، قائلة، «لكن الميمز اللي عن فقدان حاسة الشم والتذوق بتضحكني جدًا بصراحة، خلوا بالكم من نفسكم لأن هو دور صعب جدًا ومرهق حتى على المستوى النفسي».

وكشفت عن تطورات حالتها الصحية قائلة، «أنا حاليًا مازال عندي ضيق في التنفس واضطراب في ضربات القلب وطبعاً الرئة متضررة جدًا رغم اني مش مدخنة، عامةً هو فيروس مش بيسيب الإنسان زي ماكان، ربنا يحفظنا جميعًا».

الجمهور يدعم إيمان سيد

وتفاعل عدد كبير من جمهور ومحبي إيمان السيد معها عبر الإعجابات والتعليقات، والتي كان من بينها، «ألف مليون سلامة عليكي ربنا يعفى عنك ويشفيكي سريعا ان شاء الله»، و«الف سلامه عليكى ياإيمى ربنا يشفيكى ويعافيكى ياااااااارب»، و«الف سلامة عليك .. ربنا يتمم شفاه على خير يارب العالمين»، و«ألف ألف سلامة عليكى ياحبيبتى ربنا يعفو ويطمنا عليكى ويتم شفاكى على خير يارب».

يذكر أن آخر أعمال إيمان السيد هو مشاركتها في مسلسل إسعاف يونس، والذي من المقرر عرضه على منصة watch it وهو مكون من 10 حلقات فقط.