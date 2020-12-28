قائمة أفضل 50 امرأة ملهمة في مصر.. بينهن 8 وزيرات

علاقات و مجتمع

أعلن منتدى المرأة المصرية ومؤسسة «سمارت فيجن»، عن قائمة أكثر 50 امرأة ملهمة ومؤثرة في مصر خلال عام 2020. وتصدرت النساء الـ 50 كل منهن في مجالها الذي برعن فيه بين السياسة والحياة العامة والمجتمع وعالم المال والأعمال، كما ضمت القائمة وزيرات وعددا من المصرفيات وسيدات الأعمال والمجتمع، والمؤثرات فى مجال الإعلام، طبقًا لقسم الأبحاث بسمارت فيجن بالتعاون مع فريق منتدي المراة المصرية واستطلاعات الرأي. وتضم القائمة المعلنة كلا من: الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولى.الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة. السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج. الدكتورة إيناس عبد الديم وزيرة الثقافة. الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي. الدكتورة نيفين جامع وزيرة الصناعة والتجارة. الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية. الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة الدولة للبيئة. المهندسة غادة لبيب نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات . الدكتورة غادة شلبى نائب وزير السياحة والآثار . الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومى للمرأة. هبة السويدى رئيس مجلس أمناء مستشفى أهل مصر. المهندسة إيناس سمير نائب محافظ جنوب سيناء. الدكتورة منال عوض محافظ دمياط . لميس نجم مستشار محافظ البنك المركزى للمسؤولية الاجتماعية. نجلاء النزهى مستشار محافظ البنك المركزى للشؤون الأفريقية . ميرفت سلطان رئيس مجلس إدارة البنك المصرى لتنمية الصادرات. منى ذو الفقار رئيس مجلس الإدارة بالمجموعة المالية هيرميس . غادة حسين محمد البيلى رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الصناعية. سهر الدماطى العضو المنتدب لشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير. نرمين شهاب رئيس التسويق والاستدامة الاستراتيجية بالبنك الأهلب فاطمة الجولى رئيس قطاع الاتصالات ببنك مصر. هايدي النحاس رئيس الاتصال المؤسسى ببنك القاهرة . هناء الهلالى المستشار التنفيذى لرئيس مجلس إدارة البنك العقاري. الدكتورة نور الزينى مدير عام الاتصال المؤسسى فى بنك قناة السويس. داليا أكمل مسؤول الاتصالات التسويقية والاستدامة بالبنك العربى الأفريقى. ماجى جبران المؤسس ورئيس المكتب التنفيذى لجمعية Stephen's Children الخيرية. رشا قلج الرئيس التنفيذى لمؤسسة ميرك الخيرية الدولية . ريم أسعد نائب الرئيس لشركة سيسكو بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا. منى رباط أرمانيوس رئيس مجلس إدارة "إيفا جروب". حسنى رئيس مكتب المسؤولية الاجتماعية والتنمية المستدامة ببنك الإسكندرية. نيللي محمود مديرة إدارة الاتصالات المؤسسية والعلاقات العامة. ياسمين محمد فريد خميس نائب رئيس مجلس إدارة شركة النساجون الشرقيون . نجلاء محمد – مدير العلاقات العامة و الاتصال المؤسسي ببنك التنمية الصناعية . شيريهان ابو الحسن الاعلامية المصرية بقنوات ONTc . نادية عمارة - داعية إسلامية مصرية وخبيرة في مجال فقه النساء. نجلاء نصير رئيس قطاع المسئولية المجتمعية في شركة WE. نهلة كمال عضو مجلس الإدارة التنفيذى، مدير قطاع العلاقات المؤسسية بشركة «نستلة مصر». بسنت فؤاد – مديرة العلاقات الخارجية بشركة جهينة للصناعات الغذائية . نيبال نادر- المدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لكيان صيدلاني إقليمي. رشا جمال الدين - مديرة مستشفي الاطفال الجامعي التخصصي "ابو الريش الياباني". غادة غيث رئيس قسم الاتصال المؤسسى بالبنك المصرى لتنمية الصادرات EBE43. هالة ابو خطوة - مدير الاعلام بمنظمة الامم المتحدة للطفولة يونيسف UNICEF44. امل مبدي – رئيس الاتحاد الرياضي المصري لذوي الإعاقات الذهنية . انجي الصبان _الرئيس التنفيذي و عضو مجلس ادارة فيكتوري لينك . شيماء عليبة - رئيس مجلس ادارة شركة سويك انفينتي . رضوي السويفي رئيس قسم البحوث فاروس القابضة . هند الشربيني - الرئيس التنفيذي لـ"مجموعة التشخيص المتكاملة . لينا عطا الله - كاتبة صحفية . ليلى صدقي الرئيس التنفيذى «نولا كب كيك».

كانت هذه تفاصيل خبر قائمة أفضل 50 امرأة ملهمة في مصر.. بينهن 8 وزيرات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.