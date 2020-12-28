تحذير للمخالطين.. هل ينقل مصاب كورونا العدوى رغم عدم ظهور أعراض؟

صحة

تتعدد الأعراض المرتبطة بوباء كورونا المستجد، ما بين الحمي والرشح والسعال الجاف وغيرها من العلامات التي تكشف الإصابة بـ«كوفيد 19»، لكن حالات ربما تصبح حاملة للفيروس اللعين دون أن يظهر عليها أعراض.

ويرجع الدكتور أمجد الحداد، استشاري أمراض الحساسية والمناعة، حمل بعض الأشخاص فيروس كورونا دون أن تظهر عليهم الأعراض، إلى قوة جهازهم المناعي، موضحا أن الأشخاص في هذه الحالة يكونوا أيضًا مصدر عدوى للآخرين.

ويضيف «الحداد» في تصريح لـ«هن»، أنه في هذه الحالة يصبح الشخص حامل للفيروس ومصدر عدوى، وفي الوقت ذاته، تكون نسبة الخطورة عليه أقل، نظرًا لقوة المناعة التي يتمتع بها، وأيضًا يكون أقل قدرة على العدوى.

ويشير استشاري الحساسية والمناعة، إلى أن الشخص المخالط لمريض كورونا، إذ لم تظهر عليه أي أعراض خلال 10 أيام، فهو في هذه الحالة يكون في مأمن، ولم يصب بـ«كوفيد 19».

يذكر أن وزارة الصحة والسكان سجلت بالأمس، 1226 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا لفيروس كورونا، بالإضافة إلى وفاة 53 حالة جديدة.

أعراض فيروس كورونا

في منشور نشرته وزارة الصحة والسكان عبر صفحتها الرسمية على موقع «فيسبوك»، حددت خلاله أعراض فيروس كورونا المستجد، وكانت:

- الرشح.

- الكحة.

- فقدان حاستي الشم والتذوق.

- الشعور بألم في الجسم.

- الإسهال أو القيء.

- ارتفاع درجة الحرارة.

- ضيق التنفس.

- صداع.

وخلال الأيام القليلة الماضية، أصاب فيروس كورونا عدد من الشخصيات العامة والفنانين، كان آخرهم الإعلامي خالد أبو بكر، إذ كتب عبر حسابه الشخصي «فيسبوك»: «الحمد لله علي كل حال.. تأكد إصابتي بفيروس كورونا.. وربنا يشفينا جميعا».

وأصيبت الفنانة يسرا بفيروس كورونا المستجد، وكشف مصدر عن تطورات حالتها الصحية، إذ أنها تعاني من صعوبة بالغة في التنفس، مشيرا إلى أنها تلجأ إلى استخدام أسطوانة الأكسجين في منزلها.