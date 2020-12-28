رانيا فريد شوقي تتلقى «حضن مفاجئ» من أصغر متابعيا: «فيها شبه منك»

علاقات و مجتمع

3 مقاطع فيديو مصورة، لا تتجاوز مدتهم بضع دقائق، شاركتهم الفنانة رانيا فريد شوقي، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، تجمع بينها، وبين أصغر متابعيه «تالا».

ظهرت الطفلة تالا، خلال الفيديوهات المصورة، تجلس بجوار الفنانة رانيا فريد شوقي، وبدأت في تبادل أطراف الحديث معها، إذ قالت: «عيطت لما شوفت بابا اتصور معاكوا، كان نفسي أجي وأشوفكوا، أنا اسمي تالا».

وعقبت رانيا على حديثها، قائلة: «إحنا كمان بنحبك أوي أوي يا تالا»، لترد الطفلة: «وأنا كمان بحبكوا خالص، يا ممثلة رانيا».

وكتبت رانيا فريد شوقي، تعليقا على الفيديوهات: «أانا قاعدة مستنية أصور، لقيت طفلة جميلة بتجري عليا وبتاخدني في حضنها، الآنسه تالا، أحلى حب ده ولا إيه، ربنا يحميكي ويبارك فيكي حبيبتي، أسعدتيني».

لاقت مقاطع الفيديو المصورة التي شاركتها الفنانة، استحسان المتابعين، وتفاعل عدد كبير منهم معها، إذ حصدت آلاف من المشاهدات، فضلًا عن مئات التعليقات، أبرزها: «كلنا بنحبك فنانة جميلة ومحترمة ربنا يحفظك»، «أنتي بنت الغالى كان بيحب الكيير والصغير بحبك أوى أوى يا رنوش»، «تستاهلي كل الخير يا رانيا»، «حب الأطفال نعمة ودليل على طيبة قلبك»، «اجتهدي معاها ودخليها أي لقطة.. بنوتة تشرح القلب والله تحسيها رانيا في الحجم الصغير».

رانيا فريد شوقي، هي ابنة الفنان الراحل فريد شوقي، كانت بدايتها الفنية عبر شاشة السينما من خلال فيلم «آه..وآه من شربات»، قدمت العديد من الأدوار في الأعمال التلفزيونية والسينمائية بعد ذلك، تزوجت من الفنان مصطفى فهمي، شقيق الفنان حسين فهمي، في عام 2007 وانفصلا في 2012 بعد عدة مشاكل وانفصالات بينهما، كما كانت متزوجة من والد ابنتيها فريدة وملك مصمم الرقصات عاطف عوض.