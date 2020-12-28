كورونا اليوم: لقاح فعال بنسبة 100%.. وظاهرة غريبة بعد التعافي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

بعد أن بات فيروس كورونا المستجد خطرًا يهدد العالم أجمع منذ حوالي 12 شهرًا على ظهوره، يتطلع كل منا لمعرفة ما يحدث في كل دقيقة، في ظل التطور الهائل الذي أحدثه كوفيد-19 في حياتنا.

في إطار ذلك، يوفر "الخليج 365"، خدمة يومية تتمثل في عرض كل ما تريد معرفته عن آخر تطورات فيروس كورونا المستجد، من ظهور أعراض جديدة أو حدوث طفرة مختلفة، وكذلك تطور اللقاحات والأدوية، بشكل مختصر.

لقاح فعال بنسبة 100%

أكد الفرنسي Pascal Soriot الشهير عالميا كمخضرم، خبير بالصناعات الصيدلانية، والرئيس التنفيذي منذ 8 سنوات لشركةAstraZeneca السويدية لصناعة الأدوية، أن في لقاحها الذي طورته مع "جامعة أكسفورد" البريطانية، ما ليس في غيره من اللقاحات.

وأهمها بحسب "العربية.نت"، ما قاله في مقابلة أجرتها معه صحيفة "صنداي تايمز" البريطانية، أنه "فاعل 100% ضد الحالات الحادة من كوفيد-19" المتطلبة دخول المستشفى.

إضافة إلى هذه الميزة المهمة، فإن بالإمكان نقل اللقاح وتخزينه في ظروف تبريد عادية "بين 2 و8 درجات مئوية، ولمدة 6 أشهر على الأقل" وهو ما يجعله متفوقاً على لقاح شركة Moderna الأميركية، والفاعل بنسبة 94.5 % فقط، كما على لقاح Pfizer-BioNTech الألماني- الأميركي، الفاعل 95% ويحتاج الى تخزينه في درجة 70 تحت الصفر، وهو ما يمكن اعتباره اختراقا مهما.

ظاهرة غريبة بعد التعافي

حدد الباحثون سلسلة من الأعراض المحتملة لـ كوفيد، حيث أبلغ الناس عن بعض الأعراض الغريبة بشكل متزايد، وفقا لصحيفة "إكسبريس" البريطانية.

ما هو باروسميا؟

حدد الباحثون سلسلة من الأعراض المحتملة لـ كوفيد، حيث أبلغ الناس عن بعض الأعراض الغريبة بشكل متزايد، يهاجم الفيروس الجهاز التنفسي، أي الأنف والحنجرة، ويمكن أن يحرم الناس من حاسة الشم.

تشير أحدث الأدلة إلى أن المرض يمكن أن يسبب أيضًا العكس ويخلق روائح كريهة، يشير باروسميا إلى هذه الظاهرة، حيث يبلغ الناس عن روائح كريهة بعد أشهر من الإصابة بكوفيد-19، قد ينتج عن التأثيرات "طويلة الأمد" روائح مثل الكبريت، والأسماك، والخبز المحمص المحترق، أو الحلو بشكل سيء.

جرعة واحدة من هذا اللقاح توفر حماية بنسبة 91 % من كورونا

أكد عالم بريطاني أن لقاح فيروس كورونا من شركة فايزر، يوفر حماية بنسبة 91 في المائة من كوفيد -19 حيث يفكر المسؤولون في إعطاء جرعة واحدة للمساعدة في تسريع المناعة.

وتتطلب اللقاحات جرعتين لكل مريض، مع وجود فجوة من 21 إلى 28 يومًا بين الجرعات - يلزم لقاحين للوصول إلى فعالية بنسبة 95 بالمائة.

وقال البروفيسور ديفيد ساليسبري، الذي كان مسؤولاً عن التطعيم في وزارة الصحة ببريطانيا حتى عام 2003، إن جرعة واحدة من قاح فايزر توفر بالفعل حماية بنسبة 91 بالمائة، وفقا لصحيفة " thesun" البريطانية.

تطور قد يساعد على اكتشاف علاج الفيروس

رسم العلماء أول أطلس يوضح كيفية تفاعل المادة الوراثية لفيروس كورونا الجديد مع البروتينات في الخلايا البشرية، ما يعد تقدمًا قد يوفر نقطة انطلاق لتطوير علاجات جديدة ضد كوفيد -19.

وبحسب موقع "indiatimes" يقول الباحثون بمن فيهم باحثون من معهد Broad في الولايات المتحدة، فإن إحدى المهام الأكثر إلحاحًا هي فهم جميع التفاعلات الجزيئية بين الفيروس والخلايا التي يصيبها، وأوضحوا أن الفهم التفصيلي لهذه التفاعلات سيساعد في تحديد العمليات في الخلايا المضيفة التي تفضل تكاثر الفيروس وتلك التي تنشط الجهاز المناعي المضيف.