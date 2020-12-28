أخطاء نرتكبها في زمن كورونا.. 3 نصائح مهمة لحمايتك من الفيروس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

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تشكل السلوكيات الخاطئة وتجاهل الإجراءات الاحترازية أحد أهم أسباب زيادة وتيرة إصابات فيروس كورونا المستجد في جميع أنحاء العالم، ومع دخول الشتاء والتحذيرات من موجة ثانية للوباء في مصر، هناك بعض الأخطاء التي قد نقع بها وتزيد من مخاطر الإصابة دون أن ندري.

ويرصد الخليج 365 سلسلة الأخطاء البسيطة والأمور الاعتيادية التي نقوم بها، وترفع معدل خطر الإصابة بفيروس كورونا.

احذر عدم التعرض للشمس يوميا

يتجاهل العديد منا التعرض للشمس يوميا، كمصدر حيوي للحصول على فيتامين د يقاوم الأمراض.

لماذا يشكل خطرا؟

عدم التعرض للشمس يوميا يؤثر بالسلب على صحتنا، ويحرمنا من فيتامين د الذي يعزز المناعة.

كيف نحمي أنفسنا؟

عن طريق الحصول على حصة يومية 15 دقيقة من أشعة الشمس ولتكن قبل الظهر أو بعد العصر.

احذر عدم غلق غرفة المصاب بعد تعافيه لمدة 4 أيام

يتجاهل العديد منا غلق غرفة المصاب بعد تعافيه لمدة 4 أيام.

لماذا يشكل خطرا؟

تجاهل غلق غرفة المصاب بعد تعافيه لمدة 4 أيام، قد ينقل عدوى كورونا إلي باقي الأسرة.

كيف نحمي أنفسنا؟

عن طريق إغلاق غرفة المصاب بعد تعافيه لمدة تتراوح بين ثلاث وأربعة أيام مع تعرضها للشمس وتعقيمها جيداً.

احذر إهمال غسل اليدين في مكان العمل

يهمل العديد منا غسل اليدين أثناء تواجدنا في العمل.

لماذا يشكل خطرا؟

يجعلك عرضة للإصابة بكورونا.

كيف نحمي أنفسنا؟

عن طريق الحرص على تنظيف أيدينا باستمرار أثناء العمل.

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