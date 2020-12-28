القلوب تزيّن إطلالاتك في العام 2021

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 28 ديسمبر 2020 04:36 مساءً - تسود اليوم موضة الملابس المزدانة بقلوب سوداء صغيرة بعضها مطرز على قماش من الأورغنزا او التول كما نرى لدى المصممة مونيك لويلييه وبعضها نراه على سترات بلايزر وأطقم كما صممتها ماركة "فرايم" أو على فساتين سوداء من المخمل مطبعة برسم القلوب كما لدى Yves saint laurent و Dolce &Gabbana.

saint laurent





أما بعض الدور العريقة، فاتجهت الى رسم قلوب حمراء قرب الهياكل العظمية كما هي الحال مع Alexander Mcqueen. ولكن ما لفتنا هي الفساتين والبلوزات المزدانة بقصّة تشبه القلب، كما هي الحال مع دار Coperni الفرنسية والتي يمكنك ارتداؤها مع سروال موحّد اللون.

alexander mcqueen scarf

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متى نرتدي الأزياء المطبعة بالقلوب؟

يمكن ارتداؤها في النهار إذا كانت على شكل طقم او بلوزة من الحرير أو الموسلين.

Frame



طقم من Frame

Yves Saint Laurent

بلوزة شفافة بأكمام طويلة من Yves Saint Laurent.



هل يمكننا ارتداؤها في السهرات؟

Red Valentino



اختاري سروالاً من red valentino مطبعاً بقلوب حمراء صغيرة مع بلوزة قطنية بيضاء أو كروب توب من الحرير لمزيد من التألق. لا داعي أن ترتدي القماش المطبع بالقلوب على كامل الزي. يعتمد الأمر على ذوقك الخاص وطبيعة المناسبة التي تحضرينها. كما يمكنك اختيار هذا الفستان الرائع من Dolce &Gabbana الذي يتميز بقصة ميدي للمراة الكلاسيكية العصرية ويزدان بتطريز من القلب الأحمر عند الصدر.

Dolce &Gabbana

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وماذا عن الأكسسوارات المزدانة بالقلوب؟

لقد صممت العديد من الدور مجوهرات من وحي القلوب كالقلادات، السلاسل، الخواتم والمشابك والأساور حتى.

Alexander Mcqueen



- قلادة من الفضة من Alexander Mcqueen.

Suzanne Kalaan



- خاتم ذهبي منفذ بالذهب المرصع على شكل قلب من Suzanne Kalaan.

Sophie Buhai



- سلسال ذهبي من Sophie Buhai.

Y Project



- أقراط من Y Project.

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ما جديد الأكسسوارات المزدانة بالقلوب؟

Gucci



أنصحك الخليج 365 إذا كنت لا تريدين اختيار قطع مزدانة بهذا الشعار أن تكتفي بالنظارات فلقد أطلقت العديد من الدور نظارات بعدسات ملونة تتخذ شكل قلب ومن أبرز التصاميم ما اطلقته دار Gucci.

ولا يمكننا أن ننسى الوشاح الرمادي المزدان بالجماجم والقلوب الحمراء الذي صممته دار Alexander Mcqueen.



ما الحذاء الأفضل الذي ينصح بارتدائه مع هذه الصيحة؟

Gianvito Rossi



ننصحك الخليج 365 باختيار هذا الحذاء المصنوع من الجلد والبلكسي الشفاف من Gianvito Rossi فهو مثالي مع حقيبة مستطيلة مرصعة من Roger Vivier.



هل يمكن ارتداء هذه الصيحة لحضور حفل زفاف ؟

Monique L‘huilier



ولم لا فستكونين حتماً أميرة إذا اخترت هذا الفستان النيود الرائع للمصممة Monique L‘huilier، المصنوع من التول والأورغنزا وهو مطبّع بقلوب منمّقة سوداء.