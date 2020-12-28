شاهدي أجمل إطلالات يسرا في 2020

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 28 ديسمبر 2020 04:36 مساءً - تتميز النجمة يسرا بأناقتها وجمالها، وهو ما يجعلها من أكثر النجمات العرب جمالاً وجاذبية مهما مر الزمن.

وتجذب يسرا الأنظار إليها على السجادة الحمراء للمهرجانات الفنية والحفلات دائماً، حيث تستطيع دائماً اختيار تصميمات وألواناً تناسب طبيعة جسمها ولون بشرتها.

وفي هذا الألبوم، ستشاهدين أجمل إطلالات يسرا في 2020، لتستوحي منها إطلالتكِ المميزة:



يسرا بفستان ذهبي من رامي قاضي

يسرا بفستان ذهبي لرامي قاضي

يسرا بفستان ذهبي لرامي قاضي



في إطلالة فخمة وأنيقة، حضرت يسرا حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي بدورته الأخيرة، بفستان مميز للمصمم رامي قاضي، وهو الفستان الذي صُمم من التول البيج المُطرز بالخيوط ذات اللون البني مع الكريستال الأبيض اللامع، مع بطانة من الكريب باللون البيج.

وصُمم الفستان بتنورة بتصميم A Line مع توب ذي رقبة عالية وأكمام طويلة، مفتوحة عند الكوع، تنسدل أطرافها مع تنورة الفستان وحتى الذيل.

واعتمدت يسرا مع إطلالتها الأنيقة تسريحة البف مع ذيل الحصان المرفوع، كما طبقت مكياج سموكي بدرجات الألوان النيود.

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يسرا بفستان أحمر من جورج حبيقة

يسرا بفستان أحمر من جورج حبيقة



في إطلالة أنثوية جذابة، لفتت يسرا الأنظار إليها في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي، حيث اعتمدت فستاناً أحمر أنيقاً للمصمم جورج حبيقة، وهو الفستان الذي صُمم من قماش الشيفون، مع توب أنيق ذي أكتاب ساقطة، وتصميم نصف الكم، مع تنورة بتصميم A line.

ونسقت يسرا مع إطلالتها حقيبة وصندل من ماركة Christian Louboutin، فيما اعتمدت تسريحة شعر البف مع الويفي، وطبقت مكياج سموكي ثقيل بدرجات اللون الوردي الداكن.

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يسرا بفستان بدرجات ألوان الباستيل من جورج شقرا

يسرا بفستان بألوان الباستيل من جورج شقرا



اختارت يسرا الظهور بإطلالة ناعمة وهادئة في حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي بدورته الأخيرة التي أقيمت نهاية شهر أكتوبر الماضي، حيث اعتمدت فستاناً من القماش اللامع بدرجات ألوان الباستيل مع اللون الأبيض، وهو الفستان الذي قام بتصميمه جورج شقرا.

وصمم توب الفستان بتصميم One Shoulder، مع تنورة بتصميم A line ذات ذيل يتصل أحد أطرافه بأحد أكمام الفستان بشكل أنيق وجذاب.

واعتمدت يسرا مع هذا الفستان حقيبة كتف باللون الفضي، مع تسريحة شعر بف مع ويفي، فيما طبقت مكياج سموكي خفيفاً بدرجات ألوان النيود.

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يسرا ببلوزة من القماش اللامع

يسرا ببلوزة ساتان وبنطلون أسود



في إحدى فعاليات مهرجان الجونة السينمائي، اعتمدت يسرا إطلالة أنيقة باللون السيمون، حيث نسقت بلوزة باللون السيمون صممت من القماش اللامع من ماركة Elisabetta Franchi، وبنطلون أسود واسع من ماركة PINKO .

ونسقت يسرا مع إطلالتها حقيبة كتف سوداء من ماركة ALIEL، وحزام عريض باللون الأسود، فيما اعتمدت تسريحة شعر ذيل الحصان المرتفع مع البف، مع ترك خصلات شعر الغرة تنسدل بحرية على جانبي الوجه.

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يسرا ببليزر شتوي قصير

يسرا ببليزر أوف وايت



في إطلالة رسمية أنيقة خلال إحدى جلسات التصوير، نسقت يسرا بليزر قصيراً من الصوف باللونين الأوف وايت والبيج، من ماركة Nour Azazy، مع بنطلون واسع باللون الأبيض.

ونسقت يسرا مع إطلالتها عقداً أنيقاً من اللؤلؤ الأبيض، واعتمدت تسريحة شعر ويفي مع غرة عريضة منقسمة من النصف.

وطبقت يسرا مع إطلالتها مكياج سموكي خفيفاً بدرجات ألوان النيود، لإطلالة أكثر جاذبية وجمالاً.

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