حقائب الفرو خياركِ لإطلالات دافئة

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 28 ديسمبر 2020 04:36 مساءً - تضفي حقائب الفرو، التي يمكن استخدامها في جميع المناسبات وفي كل زمان، لمسة شتوية إلى إطلالة السيدة مهما تنوّعت تصاميمها، فنراها بقوة هذا الموسم بكل أشكالها؛ مثل حقائب اليد، حقائب الكتف، وحقائب الوسط بمختلف أحجامها، بدءاً من حقيبة الكلاتش الصغيرة، وصولاً إلى حقيبة التسوّق الكبيرة.



غير كلاسيكية

Thom Browne



تتنافس دور الأزياء العالمية من أجل تقديم تصاميم مختلفة ومبتكرة من حقائب الفرو لإطلالات دافئة، خاصة أنها تعتبر غير كلاسيكية؛ تمنح السيدة إطلالة لا مثيل لها، فلِمَ لا تلجأ السيدة إلى التدفئة بحقيبتها؟

تعتبر حقائب اليد من الإكسسوارات الأساسية بالنسبة إلى كل سيدة، التي لا يمكن التخلي عنها، فترافقها في الأيام العادية كما في السهرات والمناسبات.

ولكثرة استعمالها، من الممكن أن تملّ أحياناً من الحقائب التقليدية، فتسعى إلى التجديد، واقتناء كل ما هو مميز في موضة الحقائب. وفي المقابل تحتل حقيبة اليد الفرو حيّزاً مهماً لدى دور الأزياء العالمية، فتطلق موسمياً تصاميم متنوعة ومتعددة منها؛ لإرضاء أذواق السيدات كافة.

Balenciaga



برزت حقائب الجلد والفرو معاً مع مسكة اليد الصغيرة، بالإضافة إلى الحقائب الكبيرة المربّعة مع رباط أو حزام جلدي طويل ومزين بالمسامير، كما ظهرت حقائب الفرو بعدة ألوان وبأسلوب الكلاتش وبالقياس الكبير جداً.

ومن الحقائب المميّزة أيضاً، برزت موضة حقائب الفرو الميتاليكية، التي صممت كأنها من الريش البراق، فرأينا الكلاتش بالقياس الكبير جداً بهذا القماش، كما الحقيبة بالشكل الكبير، وحتى المستطيل مع الرباط المعدني بأسلوب السلاسل الطويلة.

لذلك يجب ألا تفوّت كل سيدة الفرصة أمامها للخروج عن المألوف؛ باقتناء حقائب الفرو، وتكون متميّزة في إطلالاتها كافة.

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لمسة عصرية ساحرة

CHANEL



تعتبر حقائب الفرو من أجمل الطرق لارتداء هذه الخامة، إن لم تكن السيدة من محبّات ارتداء المعاطف الثقيلة، وما هو لافت ومميّز في هذه الحقائب هو تعدّد الألوان والتصاميم التي تظهر بها؛ إذ بإمكانها أن تضفي لمسة عصرية ساحرة إلى الإطلالة.

عادت حقائب الفرو لتتصدّر من جديد، بعد أن كانت الحقائب الصغيرة على رأس القائمة، هذه الحقائب عملية ومغطاة بالكامل بالفرو؛ لتمنح إطلالة فخمة وراقية مع المعاطف الطويلة خاصة، مما يبرز جمال حقيبة الفرو للحصول على إطلالة أنيقة.

Dries Van Noten



بالإمكان اختيار ألوان أنثوية زاهية؛ كلون الفوشيا الذي يناسب الفتيات اللاتي يبحثن عن إطلالات جريئة وعصرية لا تخلو من الفخامة، كما من المهم أيضاً دمج الفخامة؛ من خلال تصميم صغير الحجم مع الفرو الفخم. وما يميز هذه الحقيبة تحديداً هو أنها تنسجم مع جميع الإطلالات، وفي كل الأوقات.

وأخيراً لا بدّ من إضافة لمسة مختلفة لحقائب الفرو مع إضافة شراشيب عليها، خاصة أنها تمنح الفتيات إطلالة لافتة للأنظار وجذابة، كما أنها تمنحها طول قامة ورشاقة، ويمكن اختيار الألوان بحسب الذوق.

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