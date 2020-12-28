أبرز إطلالات رؤى الصبان بالأزياء العربية في ٢٠٢٠

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 28 ديسمبر 2020 04:36 مساءً - رؤى الصبان، إعلامية إماراتية تمتاز بارتداء أفضل القطع العربية المناسبة لمظهرها، حيث تمتلئ خزانة أزيائها بالعبايات الخليجية والقفاطين المغربية والجلابيات المطبعة، لذا رصدنا لكِ أبرز إطلالاتها بالأزياء العربية لعام ٢٠٢٠، فاختاري منها ما يناسبك.



القفاطين البيضاء من رؤى الصبان

قفاطين بيضاء



تعتمد الكثيرات من النساء على القفاطين البيضاء؛ لما توفره من أناقة ورُقِيٍّ، لذا ارتدَتْ رؤى الصبان قفطانًا أبيض طويلًا مصممًا بالنقوش الذهبية المختلفة مع الحزام الذهبي المحدِّد للخصر، ومن الناحية الجمالية امتازت إطلالتها بمكياج زهري وتسريحة الويفي للشعر، وظهرت في إطلالة أخرى بقفطان أبيض مزين بالزهور الناعمة من المنتصف وفي الجزء العلوي، مع حزام محدِّد للخصر لخيار ملكي أنيق.

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القفاطين الملونة من رؤى الصبان

قفطا بالأزرق السماوي



تفضِّل النساء العربيات القفاطين المغربية بشكل كبير؛ لكونها من أكثر الأزياء الشعبية محافظةً على التقاليد والثقافة رغم مر العصور، لذا أطلت رؤى الصبان بقفطان باللون البيج المزين بالزهور من المنتصف بطريقة محتشمة وجذابة، وأكملته بالإكسسوارات البسيطة وتسريحة الشعر الويفي، واختارت قفطانًا سماويًّا واسعًا مزينًا بأكمام شفافة وتطريزات بيضاء أنيقة منحتها لمسة مميزة، واعتمدت الشعر المموج مع المكياج الزهري لمظهرها، فيما تألقت بقفطان بنفسجي مزين بأكمام من الدانتيل وفستان من الساتان الزهري المزين بالنقوش الذهبية لخيار أنثوي جذاب.

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رؤى الصبان بالجلابيات الفضفاضة

اطلالة عصرية بالجلابية من رؤى الصبان



تلاقي الجلابيات الفضفاضة رواجًا مميزًا من قِبَلِ السيدات الخليجيات، ومنهن رؤى الصبان، التي تميزت باختيار العديد منها؛ حيث تأنقت بجلابية زهرية مزينة بطبعات اللون الأحمر والأبيض لتمنحها لمسة أنثوية مبهرة، وتجملت بجلابية سماوية مطرزة بالبرتقالي بطريقة عصرية، وسرحت شعرها بالويفي المرفوع، كما تزينت في إطلالة أخرى بجلابية سوداء مطبعة بالأصفر والبرتقالي مع مجوهرات مختلفة لخيار أنيق بسيط، وفي إطلالة مناسبة للتجمعات المختلفة أطلت بجلابية زرقاء مطبعة بالزهور البيضاء مع وشاح أزرق ومجوهرات ذهبية.

