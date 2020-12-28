بعد تصدرها التريند.. جورجينا في عيون رونالدو: «ليلة واحدة معها أفضل من كل الأهداف» (صور)

علاقات و مجتمع

دائما ما تدعم جورجينا رودريجيز، صديقها النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب يوفينتوس الإيطالي، في لقاءاته ومشواره الكروي، فتجدها ترافقه طوال الوقت، وتخطف الأنظار بجمالها وأنوثتها، مثلما حدث في أحدث ظهور لهما في حفل جلوب سوكر الذي أقيم بدولة الإمارات، فقد حظيت عارضة الأزياء باهتمام الجماهير بإطلالتها الجريئة واللامعة التي ظهرت بها بفستان أحمر اللون، مكشوف الصدر، مزين بترتر صغير الحجم، فضلًا عن فتحة جانبية طويلة.

إطلالة عارضة الأزياء وقوامها الممشوق، جعلها تتصدر محركات البحث «جوجل»، منذ دخولها على السجادة الحمراء للحفل.

ويقدم «هن» خلال السطور التالية، قصة حب جورجينا ورونالدو، عقب تصدرها التريند في أخر ظهور لهما.

قصة حب رونالدو وجورجينا، ربما تحاكى عنها الجميع، والتي بدأت في صيف 2016، وأثمرت عن إنجاب أصغر أطفاله آلانا ماتينا، فكانت البداية من داخل متجر جوتشي، فكان اللقاء الأول لهما حينما كانت تعمل كبائعة، فضلًا عن عملها كمربية للأطفال وخادمة بالمنازل.

في اليوم الأول للقاء لم يستطع الثنائي تبادل الأحاديث بأريحية، حتى تجدد اللقاء مرة تلو الأخرى، إلى أن وقعا في غرام بعضهما البعض، وظلت ترافقه أكثر من 3 سنوات، حتى قرر في النهاية وعزم عن نيته على الزواج منها، ليحقق حلم والدتها التي طلبت منه الزواج منها.

وكان تحدث رونالدو عن علاقته بجورجينا، خلال إحدى اللقاءات، واصفا إياها بأنها الأفضل بلا منازع، وليلة واحدة معها تبقى أجمل من كل أهدافه، مشيرًا لكونها أم أطفاله والتي ساعدته كثيرًا في حياته، فضلًا عن كونهما فتحا قلبيهما لبعضهما البعض.4