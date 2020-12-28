فيفي عبده تطمئن الجمهور على صحتها بـ«نيولوك»: عملته زي أيام الرقص (فيديو)

علاقات و مجتمع

مقطع فيديو جديد، شاركته الفنانة فيفي عبده، عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر»، طمأنت خلاله الجمهور على حالتها الصحية، بعد الأزمة الصحية التي عانت منها خلال الفترة الماضية.

وظهرت «فيفي» في الفيديو، بكامل أناقتها ورشاقتها، قائلة: «عاوزة أقولكم نيولوك ده زي أيام الرقص، لو عجبكم قولولي حلو.. ولو مش عجبكم قولولي عشان أغيره».

وتفاعل متابعو فيفي عبده، مع الفيديو الجديد، من خلال التعليقات الإيجابية، منها: «كل ما تكبر تحلى»، «صباح الورد عليكي»، «أحلى نيولوك دا».

فيفي عبده تطمئن الجمهور على حالتها الصحية

عانت الفنانة فيفي عبده، من أزمة صحية خلال الفترة الماضية، وظهرت قبل أيام في مقطع فيديو قصير، عبر حسابها الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، ردت من خلاله على شائعات تدهور حالتها الصحية.

وعلقت فيفي على الفيديو: «مش ممكن الجمال ده كله يتحسد يا ناس، أنا كويسة وفي البيت أهو، يا رب اللي يقول عليا أي حاجة يروح هو الإنعاش، بعد الشر عليا يا جماعة».

وتابعت: «معقولة الناس اللي بتحبني دي وأروح الإنعاش، إن شاء الله يا رب، لا أنت عالم بيا، يا رب اللي يكرهني هو اللي يروح الإنعاش».

ووجهت الفنانة رسالة إلى الحاقدين، إذ غنت متغزلة في نفسها: «واللي في جمالي تفعل أفعالي، واللي مش عاجبها من شعرها أجبها، إيه الحلاوة دي يافوفا بيحسدوكي، جمالك مش عند حد، عسل يا أخواتي، الله أكبر عليكي وعلى جمالك».

وفي وقت سابق، نشرت فيفي عبده، عبر حسابها الرسمي على تطبيق «إنستجرام»، فيديو ظهرت خلاله أثناء خضوعها لإحدى جلسات العلاج الطبيعي داخل منزلها، مع طبيبها المعالج الذي تحدث خلال الفيديو، قائلًا: «اتطمنوا يا جماعة مدام فوفا هتقوم وترجع أحسن من الأول وترجع تمتعكوا وتتبسطوا بيها».